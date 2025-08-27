Nehoda na myčce v Pezinku: Hocha (5) srazilo auto před mámou
V sobotu 24. srpna došlo na samoobslužné myčce k vážné nehodě. Řidič Škody Octavia při vyjíždění srazil a přejel malého hocha, který zblízka sledoval mytí auta v protějším boxu. Dítě utrpělo těžká zranění a vrtulník ho přepravil do nemocnice, kde leží v umělém spánku.
Matka přijela vysát vůz a syn si mezitím klekl poblíž a sledoval práci v sousedním boxu. Při odjezdu ze stanoviště vysavačů do přikázaného směru řidič přikrčené dítě srazil.
Na místě okamžitě pomáhali svědci i pozemní záchranáři, než zraněného chlapce předali letecké posádce. Hoch utrpěl vážná poranění břicha a hrudníku a lékaři jej uvedli do umělého spánku. Nemocnice s ohledem na rodinu odmítla sdělit podrobnosti o jeho zdravotním stavu.
Rodinná známá uvedla, že je v šoku a sama považuje místo za bezpečné. „To, co se stalo, je extrém,“ prohlásila.
Podle ní je problém v tom, že při odbočení doleva řidič chvíli nevidí za reklamní panel, jenž zároveň vymezuje mycí box. „Zatáčka je ostrá a je třeba jet opravdu opatrně a počítat s tím, že se může někdo znenadání objevit ve slepém úhlu,“ vysvětlila.
Jedna z přítomných žen popsala, že slyšela volání matky a viděla muže vystupovat z auta. „Vystoupil pomalu, jako by ani nevěděl, o co jde,“ dodala. Pomoc mezitím poskytli i dva cyklisté, kteří náhodou projížděli kolem.
Policie uvedla, že dechová zkouška i test na návykové látky u řidiče dopadly negativně. Případ vede jako trestný čin ublížení na zdraví a žádá svědky, případně řidiče s palubními kamerami, aby poskytli záznamy.
Podle slovenského deníku Nový čas nezachytily kamerové systémy myčky ani protější čerpací stanice průběh celé nehody – část prostoru měla zakrývat zaparkovaná dodávka. Míra zavinění tak zůstává předmětem vyšetřování.
