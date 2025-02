Policejní auto letělo vzduchem: Nehoda možná překonala rekord Jamese Bonda

Při vážné dopravní nehodě u Českého Brodu se policejní Škoda Octavia otočila kolem své osy až osmkrát. Tento mimořádný incident se tak možná zapíše do Guinnessovy knihy rekordů, kde dosud drží prvenství sedm otoček z bondovky Casino Royale. Příčiny nehody, jež si vyžádala tři zraněné policisty, vyšetřuje Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS).

Nehoda se stala v pondělí 27. ledna 2025 u obce Přistoupim na Kolínsku. Policejní hlídka spěchající k jiné dopravní nehodě u Nučic jela po hlavní silnici se zapnutými majáky, když do její cesty vjel řidič dodávky Volkswagen Transporter z vedlejší silnice. Policisté se snažili střetu vyhnout, ale přesto došlo ke kolizi.

Po nárazu se služební Škoda Octavia převrátila a začala se intenzivně otáčet kolem své osy. Z videozáznamu nehody je patrné, že vozidlo provedlo nejméně šest otoček, přičemž mimo záběr mohlo dojít k dalším dvěma. To by znamenalo, že vůz dosáhl až osmi otoček, čímž by překonal dosavadní rekord z inscenované filmové nehody Jamese Bonda, kde bylo dosaženo sedmi otoček s využitím pyrotechniky a speciálních efektů.

Policisté skončili v nemocnici

Všichni tři policisté utrpěli zranění a byli převezeni do nemocnice. Jeden z nich byl kvůli vážnému poranění hrudníku transportován letecky do Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Podle dostupných informací jsou už doma.

Vyšetřování nehody nyní vede GIBS. Zaměří se na to, zda policejní posádka dodržela všechna pravidla pro použití výstražných zařízení. Na záznamech totiž chybí zvuková signalizace, což vyvolává otázky o správnosti postupu.

Rekordní nehoda bez triků a efektů

Dosavadní rekord Guinnessovy knihy byl zaznamenán při natáčení filmu Casino Royale, kdy Aston Martin DBS během dramatické scény provedl sedm otoček. Toho bylo dosaženo pouze díky speciálním úpravám, včetně použití pyrotechniky. Pokus o překonání tohoto rekordu podnikli i tvůrci pořadu Top Gear, avšak bez úspěchu.

V případě nehody u Českého Brodu se však jedná o reálný incident bez jakékoli přípravy nebo záměrného efektu. To jen podtrhuje mimořádnost celé situace.