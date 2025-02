Otec zavražděné Sáry (†10) má ve vězení peklo: Vyděšený se krčí v cele!

Otce, zodpovědného za smrt holčičky Sary Sharifové, policisté přesunuli do vězení známého jako „Sídlo monster“. Urfan se údajně po přeložení krčí ve své cele. Jde o místo, kde za mřížemi „hnije“ ta nejhorší sorta zabijáků. Vrahové dětí jsou zde považováni za ty nejnižší z nejnižších.

Urfan Sharif si odpykává doživotní trest za mučivou smrt své dcery Sary (†10). Podle posledních informací otce přemístili do Franklandské věznice, které se v překladu přezdívá Sídlo monster. Z přeložení do této věznice není Urfan podle deníku The Sun nijak šťastný, s vrahy dětí se zde mezi vězni nezachází úplně v rukavičkách.

„Když Sharifa tento týden přivezli, byli všichni vězni zavření, takže se k němu nikdo nemohl dostat… Brzo se rozneslo, kdo to je. Vrahové dětí jsou nejnižší z nejnižších, dokonce i na místě, jako je Frankland,“ uvedl anonymní zdroj zmíněnému deníku. „Sharif je naprosto vyděšený a krčí se ve své cele,“ dodal.

Ve vězeňském pekle v hrabství Durham si odpykává trest mnoho známých vrahů. Za zmínku stojí například sériový vrah Levi Bellfield či bývalý policista Wayne Couzense, který v roce 2021 chladnokrevně znásilnil, uškrtil a následně upálil Sarah Everardovou (†33).

Soud otce spolu s nevlastní matkou poslal do vězení v prosinci. Případ vraždy desetileté Sarah Sharifové děsí obyvatele Surrey už od srpna roku 2023. Tělíčko holčičky bylo objeveno v jejím domě ve Wokingu. Pitva ukázala, že dívka měla zlomeninu páteře, zlomenou klíční kost, obě lopatky, paže i ruce. Dále fraktury tří prstů, zápěstí nebo žeber. Vše utrpěla v rozmezí čtyř měsíců.