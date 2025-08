Deštivo vyhnalo Čechy za teplem: Cestovky mají žně! Prodeje zájezdů vystřelily, které destinace frčí?

O něco chladnější a deštivý červenec letos vyhnal Čechy ve velkém do zahraničí. Podle zprávy Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (AČCKA) šly na dračku zejména last-minute zájezdy do zaručeně slunných destinací.

Nárůst prodejů zájezdů k moři se oproti červenci minulého roku zvýšil prý o 12 až 20 %. Velice populární jsou nyní například Turecko, Řecko či Egypt. Češi obecně v případě horšího počasí doma sahají po destinacích se zaručeně slunečným a teplým počasím.

„Zájem o zahraniční dovolené významně vzrostl zejména v druhé polovině července, kdy se ukázalo, že chladné a proměnlivé počasí s častými přeháňkami v Česku jen tak neskončí,“ uvedla v tiskové zprávě výkonná ředitelka AČCKA Kateřina Chaloupková.

Příliš oteplit by se dle zpráv meteorologů nemělo ani v srpnu, na tropické teploty si tak budeme pravděpodobně muset počkat až do dalšího léta. „To mnohé klienty přesvědčilo odcestovat do oblíbených turistických lokalit, zejména u Středozemního a Rudého moře,“ informovala Chaloupková.

Mezi českými turisty je v současnosti největší zájem o letecké pobyty s datem odletu do dvou týdnů. „Klienti často volí all-inclusive hotely, s dětskými hřišti a aquaparkem. Nyní se v cestovních kancelářích a agenturách prodávají zájezdy na termíny po celý srpen a září,“ stojí v TK.

Co hlásí cestovky?

Třeba v cestovní agentuře Invia jsou prodeje last minute zájezdů tento měsíc o pětinu vyšší než loni stejnou dobou. Vedle Turecka, Řecka či Egypta patří mezi aktuálně nejžádanější destinace také Bulharsko, řekla ČTK mluvčí agentury Jiřina Ekrt Jirušková.

„V posledních třech týdnech registrujeme v meziročním srovnání více než desetiprocentní nárůst zájmu a jedním z faktorů, který klienti při nákupu zmiňují, je i počasí,“ uvedl Jan Bezděk, mluvčí skupiny DER Touristik CZ, do níž patří cestovní kanceláře (CK) Fischer či Exim Tours. Zhruba desetinové zvýšení prodejů last minute dovolených eviduje tento měsíc i CK Travel Family.

„S mírnou nadsázkou se dá říci, že jakmile se obloha zatáhne, stoupne návštěvnost našeho webu. A to vede i k vyšším prodejům, v tomto případě jde hlavně o takzvané ultra last minute zájezdy, tedy dovolené s odletem zítra či pozítří,“ řekla mluvčí CK Blue Style Simona Fischerová. Podle mluvčího CK Alexandria Petra Šatného letos výrazně stoupl zájem o předprodeje letních zájezdů, což má za následek menší nabídku v režimu last minute než loni.

Počasí ovlivňuje i prodeje letenek

Také prodeje letenek na portálu Letuška.cz ovlivňuje počasí. „Jakmile jsou v Česku a na jihu Evropy ohlášena abnormální vedra, okamžitě zaznamenáváme zvýšenou poptávku po letenkách na sever Evropy,“ řekl ČTK ředitel portálu Josef Trejbal. „Při ochlazení už lidé myslí na cesty do exotických zemí. Prodáváme tak už ve velkém letenky do Vietnamu či Thajska, zájem je i o letenky do Ósaky,“ dodal. V Ósace se nyní koná světová výstava Expo.