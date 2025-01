Když u bytu Jany S. (†27) v Českém Těšíně zazvonil jednoho dne v roce 2009 neznámý muž, netušila, že jí odtikávají poslední minuty života. Útočník vešel dovnitř a mladou ženu ubodal! Svědkem té hrůzy se stala mladší dcerka. Od té doby uběhlo 15 let a rodina nemá stále klid. Vrah nebyl dopaden a co hůř. Brutální vražda je právě promlčena!

Policie ví, že pachatel poté utekl směrem k nádraží, kde odhodil do odpadkového koše nůž. Ten později policisté nalezli. Tam však jeho stopa končí.

Přestože kriminalisté vyslechli 1300 lidí, vyhodnocovali záběry z kamer, prováděli testy DNA, prověřili půl roku zpětně SIM karty zabité, pachatele nejenže nechytili, ale dodnes není ani znám motiv činu. Obě malá děvčátka si do péče vzala jejich babička Eva.

Hranici promlčení 15 let stanoví český trestní řád. I když pachatele už není možné postavit před soud, policisté se případu stále věnují. „Kriminalisté zabývající se neobjasněnými případy závažné trestné činnosti dále porovnávají a vyhodnocují získané informace,“ uvedla policejní mluvčí Pavla Jiroušková.

Vykrvácela na chodbě

Když vrah v kapuci utíkal po schodech z bytu, stály na chodbě dvě sousedky. „Jana vyšla ze dveří, držela se za hruď a prosila o sanitku. Pak se opřela o stěnu a sesunula k zemi,“ vzpomínala tehdy jedna z nich. Přivolaní policisté a záchranáři už jí pomoci nedokázali. Než přijela sanitka, kterou sousedky zavolaly, žena vykrvácela do břicha.

Nad jedním z možných motivů spekuloval po činu přítel Jany Vladimír. „Byla moc hezká. Možná se vloudil dovnitř přes kontrolu plynu či elektřiny a chtěl ji znásilnit. Možná se urputně bránila, když tam měla malé dítě. Třeba se mu to vymklo z rukou, třeba nechtěl vraždit,“ přemítal.

Chci, aby měla dcera klid

Zoufalá rodina nebude mít klid, dokud nebude pachatel potrestaný. „Je to těžké, strašně těžké, míjet každý den cestou z práce a do práce hřbitovní zdi a přát si, aby tam, kde dcera je, jí bylo dobře. Sedávám v noci v obýváku a brečím, nejde to zastavit. Nikdy to nepřebolí. Snad se s touto zlou skutečností jednou naučím žít. Zatím je příliš brzo. Zvlášť, když vrah běhá po svobodě. Dokud ho nechytí, nebudeme mít klid,“ řekla pár měsíců po vraždě nešťastná maminka zavražděné Eva.

Lhůtu prodloužit

Zákonem stanovená patnáctiletá lhůta v tomto případě na dopadení pachatele nestačila a podle renomovaného pražského advokáta JUDr. Jana Černého není situace s promlčením takto závažného zločinu ideální.

„Vzhledem k tomu, že je dnes pro policii třeba i díky otevřeným hranicím daleko těžší vypátrat pachatele vražd, já bych se rozhodně přimlouval za prodloužení této lhůty,“ říká a dodává, že v některých případech skutečně delší je: „Může být až třicet let, to ale platí jen u vražd hodnocených tou nejvyšší trestní sazbou.“

