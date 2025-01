Otřesné video vážné nehody: Policejní auto skončilo v kotrmelcích, tři zranění

Bouračku, při které vůz Volkswagen Transporter vjede přímo do dráhy spěchajícího policejního vozu, a obě auta se srazí, zachytila palubní kamera jednoho z protijedoucích aut. Je vidět, jak odražené policejní auto vyletí ze silnice a několikrát se převrátí. Osádka uvnitř se zranila.

Video vyvolalo bouřlivou diskuzi na sociálních sítích. Někteří se do policistů, kteří se zapnutými majáky jeli k nehodě, pořádně obuli. „Použiju jejich oblíbenou větu: Měl jste to předvídat. Tak to měl řidič policejního auta předvídat,“ komentoval nehodu jeden z diskutujících. „Proč mají co jezdit rychle k nehodě,“ přisadil si další.

„To jsou kecy. Je to ubohé. Až si zavoláš policii, tak předvídej, že kvůli tobě nebudou riskovat,“ sesypali se na ně ostatní. „Policisté jeli po hlavní, měli přednost. A že jim nedal přednost z vedlejší silnice, to se může stát, bohužel. Jsou to lidé, které někdo miluje, mají rodiny,“ dodal jeden z diskutujících.

Nehodu popsala již v pondělí policejní mluvčí Michaela Richterová. Tříčlenná hlídka v policejním voze jela na majáky k nehodě. „Pravděpodobně jim nedal přednost řidič vozu Volkswagen Transporter. Došlo ke střetu, policejní auto skončilo na střeše,“ uvedla. Řidič z dodávky nenadýchal, pro jednoho ze tří zraněných musel přiletět vrtulník.