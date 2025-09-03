Mrazivá slova sousedů o vrahovi těhotné Karin (†20): Něco v něm vřelo! Byla to jen otázka času...

Karin (†20) prý tušila, že Josef může zabíjet.
Karin (†20) prý tušila, že Josef může zabíjet.
Karin (†20) prý tušila, že Josef může zabíjet.
Muž po střelbě odjel na kole.
Střelba ve slovenském městě Partizánske
Autor: sgr - 
3. září 2025
05:00

Slovensko se stále nevzpamatovalo z brutální vraždy těhotné Karin, kterou v sobotu 30. srpna zastřelil místní muž. Mladá žena čekala holčičku a těšila se na svatbu. Podle sousedů obviněného bylo jen otázkou času, kdy vybuchne. Tvrdí, že neuměl ovládat své emoce a choval se podivně. Sama Karin měla bratrovi říct, že ten člověk by dokázal i zabít.

V Bezručově ulici v Partizánském otevřela Karin dveře muži, kterého znala jen od vidění. Josef vytáhl zbraň a čtyřikrát na ni vystřelil. Mladá žena i s nenarozenou dcerkou zemřela na místě. Útočník poté zamířil na jejího partnera (38) a zasáhl ho do zad a ramene. Ten přežil, a skončil v nemocnici. Obviněný muž byl krátce po činu zadržen. Policie ho stíhá pro obzvlášť závažný zločin vraždy a čeká ho soud.

Lidé, již Josefa znali, slovenským médiím přiblížili jeho nevyrovnanou povahu. Podle jejich slov střídal chvíle, kdy působil klidně, s nekontrolovatelnými výbuchy vzteku.

„Byl fakt divný, choval se úplně jinak než ostatní. Někdy se tvářil normálně, ale uvnitř to v něm vřelo a nikdy jsme nevěděli, co udělá,“ popsali jeho sousedé. Ti se ho dlouhodobě báli. Mrazivé svědectví přidal i bratr oběti. „Řekla mi (Karin, pozn. red.), že on by uměl i zabít,“ uvedl nešťastně.

Motiv Josefova činu zatím není znám. Policie k němu nezveřejnila žádné podrobnosti a vyšetřování pokračuje.

Karin se těšila na dcerku i plánovanou svatbu. Svým blízkým vyprávěla o společné budoucnosti a připravovala se na roli mámy. Místo oslav teď ale rodina chystá poslední rozloučení.

Video  Spor mezi dvěma muži v Nových Zámcích skončil střelbou.  - TV JOJ
Video se připravuje ...

Karin (†20) prý tušila, že Josef může zabíjet.
Karin (†20) prý tušila, že Josef může zabíjet.
Karin (†20) prý tušila, že Josef může zabíjet.
Muž po střelbě odjel na kole.
Střelba ve slovenském městě Partizánske

Témata:
přítelbratrstřelbakarinoběťsousedZASTŘELENÍsousedétěhotná ženasvědectvíagresivnízáchvaty vztekunepředvídatelnostsvatbaSlovenskovraždaPartizánske
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání
Články odjinud