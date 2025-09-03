Mrazivá slova sousedů o vrahovi těhotné Karin (†20): Něco v něm vřelo! Byla to jen otázka času...
Slovensko se stále nevzpamatovalo z brutální vraždy těhotné Karin, kterou v sobotu 30. srpna zastřelil místní muž. Mladá žena čekala holčičku a těšila se na svatbu. Podle sousedů obviněného bylo jen otázkou času, kdy vybuchne. Tvrdí, že neuměl ovládat své emoce a choval se podivně. Sama Karin měla bratrovi říct, že ten člověk by dokázal i zabít.
V Bezručově ulici v Partizánském otevřela Karin dveře muži, kterého znala jen od vidění. Josef vytáhl zbraň a čtyřikrát na ni vystřelil. Mladá žena i s nenarozenou dcerkou zemřela na místě. Útočník poté zamířil na jejího partnera (38) a zasáhl ho do zad a ramene. Ten přežil, a skončil v nemocnici. Obviněný muž byl krátce po činu zadržen. Policie ho stíhá pro obzvlášť závažný zločin vraždy a čeká ho soud.
Lidé, již Josefa znali, slovenským médiím přiblížili jeho nevyrovnanou povahu. Podle jejich slov střídal chvíle, kdy působil klidně, s nekontrolovatelnými výbuchy vzteku.
„Byl fakt divný, choval se úplně jinak než ostatní. Někdy se tvářil normálně, ale uvnitř to v něm vřelo a nikdy jsme nevěděli, co udělá,“ popsali jeho sousedé. Ti se ho dlouhodobě báli. Mrazivé svědectví přidal i bratr oběti. „Řekla mi (Karin, pozn. red.), že on by uměl i zabít,“ uvedl nešťastně.
Motiv Josefova činu zatím není znám. Policie k němu nezveřejnila žádné podrobnosti a vyšetřování pokračuje.
Karin se těšila na dcerku i plánovanou svatbu. Svým blízkým vyprávěla o společné budoucnosti a připravovala se na roli mámy. Místo oslav teď ale rodina chystá poslední rozloučení.
