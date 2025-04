Míšu brutálně zavraždili na Filipínách: Po měsíci se s ní rodina mohla konečně rozloučit

Michaela odcestovala na Filipíny začátkem března, aby se zúčastnila svatby své kamarádky. Dva dny po obřadu si vyšla na pláž, odkud se již nevrátila. Po třech dnech bylo její tělo nalezeno v opuštěném objektu nedaleko kaple. Urna s jejími ostatky byla teprve nedávno převezena z Manily zpět na Slovensko.

Rodina, přátelé, spolužáci a známí se přišli naposledy rozloučit s Míšou v kostele Svatého Ducha v Nitře. V těžkých chvílích se její nejbližší rozhodli projevit velkorysost – místo květin požádali o finanční příspěvek na podporu chudých obyvatel žijících podél řeky Nil.

„Míša byla nádherný a duchovně bohatý člověk. Šířila dobro a nakažlivý smích všude, kde byla,“ popisovala pro deník Plus JEDEN DEŇ Míšinu laskavou povahu její kamarádka Tereza. „Byla to dobrodružná duše, která se podle mě bála jen máločeho. To se jí bohužel stalo osudným,“ pokračovala Tereza. „Měla velké srdce a vždycky chtěla pomáhat druhým."

Vyšetřování vraždy nadále pokračuje. Filipínská policie zadržela několik podezřelých. Jeden z nich se dokonce přiznal, že byl u činu přítomen. „Tvrdil, že ji dva muži znásilnili a udeřili dřevěným předmětem do hlavy,“ cituje místního šéfa policie Josepha Ravela TV JOJ. Podle Ravela již policie identifikovala osoby, na které se soustředí. „Máme už osoby zájmu a věřím, že v průběhu pár dní až týdnů zveřejníme jejich jména. Už jsme shromáždili některé důkazy, které ukazují na konkrétní osoby."

Přes částečné přiznání vyšetřování komplikuje fakt, že výsledky testů DNA nedaly vyšetřovatelům potřebné důkazy. „Výsledek testu bukálního stěru z těla oběti je negativní. To znamená, že se nenašla přítomnost cizí DNA, pouze její vlastní. Takže nemáme s čím porovnat DNA získanou od těch dvou podezřelých osob, které máme,“ uvedla Aubrey Ayon, mluvčí speciální vyšetřovací skupiny. Filipínská policie ale nadále ujišťuje, že dělá vše pro to, aby případ dotáhla do konce a pachatelé byli spravedlivě potrestáni.