Znásilnění a brutální vražda cizinky šokovala Jaroměř: Z obyčejného „ňoumy“ bezcitný vrah?!

Policie v pondělí zatkla devětadvacetiletého muže z Jaroměře, který je podezřelý z vraždy a znásilnění cizinky. Na sociálních sítích se objevily reakce, které podezřelého popisují jako jednoduššího muže. Také prý občasně užíval omamné látky, přičemž kolegové z místní firmy tvrdí, že by si nikdy nemysleli, že by byl schopný něčeho takového.

„Mě by to taky nenapadlo, já ho vídal v práci a nikdy by mě nenapadlo, že by mohl někoho zabít. Většinou byl pod vlivem marihuany,“ cituje slova kolegy zpravodajství iDNES. „Muselo mu přepnout v hlavě, to není možný. Byl to vždy takovej hodnej ňouma,“ dodala jeho známá.

Bezvládné a nahé tělo padesátileté cizinky našel v řece Metuji náhodný kolemjdoucí. „Vraždou chtěl zakrýt stopy po předchozím sexuálním útoku. U poškozené, která měla po těle desítky bodnořezných a tržnězhmožděných ran, byla nařízená soudní pitva,“ informovala policejní mluvčí Karolína Macháčková. Zavražděná žena podle policie neměla v Česku povolený pobyt. Muže policie zatkla přibližně po 20 hodinách od nálezu těla.

„Muže jsme obvinili ze zvlášť závažných zločinů znásilnění a vražda. Na obviněného byl podán podnět na návrh na vzetí do vazby,“ doplnila mluvčí. Podle úterních informací CNN Prima NEWS měl svou roli sehrát i údajný posměch oběti na adresu podezřelého

Násilník se obvinění nebránil a ke všemu se přiznal. „Soudce Okresního soudu v Náchodě návrh na vzetí do vazby akceptoval a muž je od dnešních dopoledních hodin stíhán vazebně,“ sdělila ve středu mluvčí náchodské policie.