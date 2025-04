Hrobník znásilnil kolegyni: K nechutnému útoku došlo vedle mrtvoly

Útoky se měly odehrát na jaře roku 2022. Ke všem mělo podle ženy dojít v budově pohřebního ústavu, kde s mužem pracovala. Dle její výpovědi tomu předcházel výrazný sexuální nátlak. „Každý den se mě snažil osahávat,“ řekla podle deníku The Sun.

Nepomohlo ani to, že muži říkala, že je na ženy. Na to jí měl odvětit jen, že on je zase neplodný. Zneužitá zaměstnankyně také vypověděla, že se její nadřízený jednou sexuálně vzrušil přímo během pohřbu, protože jedné z pozůstalých bylo vidět spodní prádlo.

Bodo G. veškerá nařčení popírá. Dle svých vlastních slov nemá vůbec žádnou potřebu kohokoliv znásilňovat, protože má pravidelný pohlavní styk s manželkou. Popřel také, že by ho jakkoliv vzrušovaly mrtvoly.

Ženu nějakou dobu po údajném sexuálním útoku z pohřebního ústavu vyhodil. Bylo to prý kvůli tomu, že nechtěla dělat noční, neuměla psát parte a špatně hrála na housle při smutečních obřadech.