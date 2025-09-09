Pirát silnic v monopostu zadržen: Má utrum? Ve formuli hazarduje expolicista?!
Drama kolem červené formule brázdící opakovaně už 6 let běžné komunikace včetně dálnice D4 dostává nové obrysy. Majitel monopostu podnikatel Milan V. (51) z Příbramska je údajně bývalým policistou. V neděli ho muži zákona konečně dopadli. Má utrum? A co mu hrozí?
Formule vyrazila na dálnici D4 znovu v neděli ráno. Policisté ji ale dojeli až v Milíně. Za volantem našli Milana V., když ho na dvůr jeho rozlehlého panství, které podle katastru nemovitostí patří jeho matce a není řádně zkolaudované, ve formuli táhl na laně za červenou fabií jeho syn Lukáš. Když kriminalisté muže vyzvali, aby opustil sedačku a legitimoval se, smál se jim do očí.
„Opusťte soukromý pozemek. Asi neznáte služební zákon,“ křičel. Advokát Jan Černý ale Blesku potvrdil, že zásah byl oprávněný: „Pokud někdo ujíždí policii, byť jen kvůli přestupku, má policie právo vstoupit i na soukromý pozemek."
Po dlouhých minutách přesvědčování se nakonec Milan V. v kombinéze a helmě rozhodl vystoupit a byl odvezen na služebnu, kde odmítl vypovídat. Jeden ze zasahujících policistů přitom oslovoval jeho syna familiérně »Luky«, což by mohlo potvrzovat informace, že Milan V. byl dříve členem policejního sboru.
„Takovou informaci jsem slyšel, zda je to ale pravda, potvrdit nemohu. Pokud se o bývalého policistu jedná, bavíme se o desítkách let zpátky. Můžeme ale potvrdit, že se jedná o stejného řidiče jako v předešlých případech, které se řešily od roku 2019,“ odpověděl na dotazy Blesku policejní mluvčí Pavel Truxa.
Arogance a anarchie
Chováním pobouřil i syn Lukáš, který po policejním zásahu promluvil do zpravodajských kamer. „Celá tahle show byla zbytečná. My z ní vyvázneme naprosto v klidu s úsměvem na tváři,“ prohlásil samolibě. „Akce proběhly vždy bez problémů. Všichni moc dobře vědí, že formule od roku 2019 po dálnici v Česku jezdí a lidi si na to budou muset zvyknout,“ doplnil, a když padl dotaz, že vše působí jako hon kočky s myší, dodal sebevědomě: "Už od roku 2019 vidím, že ta myš je ve značné výhodě, té kočce asi chybí packa. Protože jí to teda moc nejde.“
Odborníci mají na chování Milana V. a jeho potomka jasný názor. „Někteří lidé si pletou svobodu s anarchií. Arogantní chování otce i syna ukazuje, co si myslí o pravidlech,“ konstatuje psycholožka Lenka Čadová. Podle psychologa Jeronýma Klimeše jde dokonce o typickou manipulaci: „Syn je obětí špatné výchovy. Převzal od otce vzorce chování a je potřeba ho razantně umravnit.“
Chlubí se luxusem
Červený monopost není jediný výstřední vůz, kterým se Milan V. a jeho syn Lukáš chlubí na sociálních sítích a YouTube. Objevují se tam videa, na nichž se kromě formule prohánějí po dálnici i Chevroletem Corvettou C7 Z06 (cca 2,5 milionu Kč), která navíc nemá přední SPZ a zadní je z USA, dále Ferrari F40 (9 milionů Kč) a také Lamborghini Murciélago (od 6 do 20 milionů Kč).
U domu jim stálo také BMW X6 M e71 (cca 2 miliony Kč) s SPZ z Moldavska. To mohlo patřit Moldavanovi, který ovládá firmu, u níž je Milan V. veden jako majitel. Figuruje ale i v dalších – Milan V. je jednatelem společnosti ovládané jeho matkou, sedí ve správní radě firmy provozující psychologické poradenství a místní v Milíně sdělili serveru iDnes.cz, že má podnikat i ve stavebnictví.
3 roky zakaz a pokuta