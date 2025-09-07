Úplné zatmění Měsíce v Česku po šesti letech! Takhle vypadalo nad Prahou či Moravou
Po šesti letech mohli dnes večer Češi sledovat úplné zatmění Měsíce. Cihlově zbarvený úplněk přilákal spoustu lidí do hvězdáren, které zvaly na pozorování s výkladem. Mnozí lidé jej díky malé oblačnosti pozorovali také individuálně na kopcích a vyvýšených místech bez veřejného osvětlení.
„Měsíční kotouč bude nad obzor ve večerních hodinách vycházet již ve fázi úplného zatmění, na řadě míst se tak nevýrazně do červena zbarvený a setmělý Měsíc objeví až později, co se dostane dostatečně vysoko nad obzor a setmí se,“ avizovali meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu.
„Ani při úplném zatmění Měsíc z oblohy úplně nezmizí, ale má oranžovou až červenou barvu, protože na něj svítí světlo Slunce, které se ohýbá v zemské atmosféře, později večer zatmění bude viditelné dobře,“ řekl ČTK Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie věd ČR.
Meteorologové upozorňovali, že bude záležet na tom, z jaké části republiky budou lidé Měsíc pozorovat. „Čím více na východ budete, tím dříve bude Měsíc vycházet, a tím lepší pozorovací podmínky budou,“ konstatoval ČHMÚ.
Počasí mělo pozorování přát, více mraků se však vyskytlo v západní a jihozápadní polovině Čech, kde proto bylo pozorování komplikovanější.
Velký zájem o pozorování měli v hvězdárně Žebrák na Berounsku, podle odhadu jednatele hvězdárny Vladislava Slezáka přišlo 200 až 300 lidí. „Kvůli oblačnosti to nebylo úplně dokonalé, úkaz nebyl vidět úplně od východu, ale objevil se 15 až 20 minut po začátku,“ řekl Slezák. Hvězdárna připravila i přenos zatmění z jiných míst a model svítícího Měsíce.
Zhruba 60 lidí přišlo do hvězdárny v Mladé Boleslavi. „Na začátku byla docela silná oblačnost, Měsíc se nám ukázal až po 20:00,“ řekla ČTK zástupkyně vedoucího hvězdárny Šárka Janurová. Část lidí pozorovala zatmění v kopuli hvězdárny, část z přenosných dalekohledů před budovou .
Před vsetínskou hvězdárnou stáli první návštěvníci už hodinu před začátkem zatmění. „Zatím to vypadá, že část oblohy je jasná, bohužel v místě, kde má Měsíc vyjít nad obzor, jsou momentálně mraky. Uvidíme, jak to bude vypadat, případně budeme pozorovat zatmění později,“ řekl před zatměním ČTK Pavel Svozil z Hvězdárny Vsetín.
Desítky lidí včetně rodin s dětmi přišly také do ďáblické hvězdárny na severu Prahy. Díky dalekohledu napojenému na projektor byly vidět i detaily zemské oběžnice. Zhruba tři desítky lidí přišly vpodvečer i do olomoucké hvězdárny, naopak z prostějovské hvězdárny zatmění pozorovat nemohli. Její zástupci na stránkách upozornili, že při východu v 19:20 bude Měsíc částečně zatmělý, úplná fáze nastane o deset minut později a potrvá do 20:50, v té době bude ale Měsíc pouze 13,5 stupně nad jihovýchodním obzorem.
„Z tohoto důvodu bohužel nebude možné jev pozorovat z prostějovské hvězdárny, která je obklopena stromy parku a budovami sídliště,“ uvedli pracovníci prostějovské hvězdárny, kteří za podívanou odjeli za kolegy do Olomouce.
Znovu v roce 2028
Nadcházející úplné zatmění Měsíce pozorovatelné z Česka nastane po více než šesti letech, další bude k vidění o silvestrovské noci roku 2028.
K jeho pozorování není potřeba speciální vybavení, pouze dobrý výhled na východní a jihovýchodní horizont. Zájemci mohou zatmění pozorovat také z některých hvězdáren a planetárií. Detailní informace najdou na webu České astronomické společnosti.
Parádní 👍🌒!