Muže bylo potřeba co nejrychleji dopravit zpět na Slovensko a každá minuta mohla hrát klíčovou roli. Slovenská sanitka však nemohla na českých cestách použít právo přednosti, v kombinaci s tradičně hustým provozem na dálnici D1 nezbylo posádce, než požádat české policisty o pomoc.

Pacientovi se přitížilo, kardiolog spěchal: Z ucpané dálnice u Brna ho protáhli policisté

Kardiolog spěchající k naléhavé operaci v Bratislavě uvízl na D1 u Brna. Z pasti ho vyvedla policejní hlídka.

Předávaly si ji krajské hlídky

Sanitku si tak mezi sebou postupně předávaly hlídky jednotlivých krajů. Poslední úsek cesty zajistili domašovští dálniční policisté na služebních motocyklech.  „Ti za doprovodu majáků a sirén bezpečně protáhli sanitku hustou kolonou až na křížení dálnic D1 a D2, odkud už mohla slovenská posádka bez prodlení pokračovat k hranicím," řekl policejní mluvčí Petr Vala.

„Byl to perfektně zvládnutý příklad vzájemné spolupráce. Bez asistence policistů v Česku by přejezd po dálnicích mohl být pro pacienta osudově komplikovaný,“ vzkázali bratislavští záchranáři.

