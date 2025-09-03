Muže bylo potřeba co nejrychleji dopravit zpět na Slovensko a každá minuta mohla hrát klíčovou roli. Slovenská sanitka však nemohla na českých cestách použít právo přednosti, v kombinaci s tradičně hustým provozem na dálnici D1 nezbylo posádce, než požádat české policisty o pomoc.
Předávaly si ji krajské hlídky
Sanitku si tak mezi sebou postupně předávaly hlídky jednotlivých krajů. Poslední úsek cesty zajistili domašovští dálniční policisté na služebních motocyklech. „Ti za doprovodu majáků a sirén bezpečně protáhli sanitku hustou kolonou až na křížení dálnic D1 a D2, odkud už mohla slovenská posádka bez prodlení pokračovat k hranicím," řekl policejní mluvčí Petr Vala.
„Byl to perfektně zvládnutý příklad vzájemné spolupráce. Bez asistence policistů v Česku by přejezd po dálnicích mohl být pro pacienta osudově komplikovaný,“ vzkázali bratislavští záchranáři.
Policisté protáhli slovenskou sanitku ucpanou D1 Policie ČR