Výjezd hasičů k těžce zraněnému muži na D1: Cestu jim zatarasili řidiči!
V půli srpna došlo na D1 k vážné dopravní nehodě, při které zůstal v jednom z vozů zaklíněný těžce zraněný řidič. Příjezdu hasičů bránila zatarasená silnice! Hasiči na sociálních sítích z akce sdíleli video a apelují na řidiče, jak záchranářskou uličku správně tvořit.
K vážnému zranění řidiče došlo po srážce s kamionem. Pod palubní deskou navíc zůstal zaklíněn. „Ovšem záchranářskou uličku, kterou předtím projela sanitka, řidiči stihli zatarasit, začali zmatkovat, přejíždět z jedné strany na druhou,“ napsal HZS Olomouckého kraje na sociálních sítích.
Hasiči v příspěvku připomněli, jak správně záchranářskou uličku tvořit. „Jede-li vozidlo s právem přednosti v jízdě se zapnutým výstražným zařízením, snažte se mu uvolnit cestu sjetím k pravé krajnici. Nebraňte v předjíždění, prudce nebrzděte,“ napsali hasiči s tím, že dělat uličku je pro záchranáře potřeba už tehdy, když se řidič blíží do kolony.
„Na dálnicích a rychlostních silnicích doleva uhýbejte, pokud stojíte v levém jízdním pruhu, ostatní řidiči v dalších jízdních pruzích musí uhnout záchranářům vždy doprava,“ dodali.
Záchranářskou uličku je navíc potřeba udržovat průjezdnou. Za sebou totiž může jet hned několik záchranářských vozidel.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.