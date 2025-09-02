Opilci vlezli do studny: Přiotrávili se oxidem uhličitým, zachraňovali je hasiči
Dva muže zachraňovali v pondělí v noci ze studny hasiči v obci Kostelík na Rakovnicku, na hranici Středočeského a Plzeňského kraje. Muži byli opilí, podchlazení a nadýchaní oxidem uhličitým, do nemocnice je transportoval vrtulník.
Událost se stala v noci na úterý asi hodinu před půlnocí. „V asi čtyři metry hluboké studni se nacházely dvě osoby, které vykazovaly známky intoxikace. Náš příslušník sestoupil do studny a pomocí dýchacího přístroje naředil vzduch na dně studny, aby se uvnitř vytvořila dýchatelná atmosféra,“ popsal situaci mluvčí hasičů Petr Poncar.
Jeden muž potom podle něj vylezl s pomocí hasičů po žebříku, druhého muže hasiči vytáhli na lanech a oba předali zdravotníkům. „Dva muže, narozené v letech 1980 a 1986, kteří byli podchlazení, v ebrietě (opilosti) a nadýchaní CO2, jsme po vytažení ze studny ošetřili, zajistili a předali do péče letecké záchranné služby,“ uvedla mluvčí záchranářů Andrea Divišová.
Případem se zabývají středočeští policisté. Oxid uhličitý je bezbarvý plyn bez jakéhokoliv zápachu, je těžší než vzduch, takže se hromadí v nejnižších partiích studní či jeskyň. Jeho hlavním zdrojem je rozklad organických látek v půdě a na dně studny, produkovaný mikroorganismy.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.