Záchranné manévry u Bezdězu: Turistka spadla ze 40metrového srázu
Pod hradem Bezděz došlo v sobotu odpoledne k nešťastné nehodě. Ze srázu spadla turistka! Vyproštění zraněné ženy trvalo více než hodinu, do nemocnice ji následně převezl vrtulník.
Na těžce přístupné místo vyráželi liberečtí záchranáři i hasiči v sobotu kolem 17. hodiny odpolední. „Ze zhruba 40metrového srázu se zřítila žena poté, co špatně šlápla na úzké kamenité stezce vedoucí ke státnímu hradu. Na pomoc jí spěchali nejen profesionální hasiči – lezci z Libereckého, ale i ze Středočeského kraje,“ uvedla na webu hasičů mluvčí Jaroslava Benešová.
Záchranná akce trvala víc než hodinu. Ženu krátce po příjezdu IZS umístili do vanových nosítek. „Nosítka zajistili lany a pomocí protiváhy a lanových technik se hasičům podařilo ženu dostat prudkým srázem nahoru na stezku,“ dodala mluvčí.
Seniorku následně dopravili k sanitce, která ji dopravila k vrtulníku. Ten ji poté transportoval do liberecké nemocnice.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.