„Stylový“ doprovod arogantního řidiče formule: Jan Š. seděl za padělání bankovek, teď zavezl pozemky odpadem z chemičky
Policie na začátku září ukončila sérii nebezpečných jízd po dálnici D4, při nichž se objevila závodní formule v doprovodu luxusních sportovních vozů. Mezi nimi nechyběl podnikatel a developer Jan Š., jehož žlutý mercedes provázel monopost bývalého policisty Milana V. Případ vyvolal bouřlivou diskusi o aroganci řidičů a pocitu nedotknutelnosti, s nímž ignorují pravidla i zákony.
K zadržení muselo vyrazit několik hlídek i vrtulník, nakonec řidiče dopadli v obci Buk na Příbramsku. Šlo o bývalého policistu a nynějšího podnikatele Milana V., jenž se s hlídkami hádal a odmítal se identifikovat. Podle vyšetřovatelů to přitom nebyla jeho první riskantní jízda. Spojení s dalšími řidiči sportovních vozů, mezi nimiž figuroval i Jan Š., ukazuje na širší skupinu lidí bez respektu k pravidlům a zákonům.
Jan Š. se už v minulosti dostal do hledáčku úřadů kvůli tomu, že jeho firma navážela na pozemky u Trnové u Prahy zeminu obsahující toxický odpad z chemičky. Ani to ale nebyl jeho jediný problém. V roce 2007 byl odsouzen za padělání bankovek, a šel si za to sednout do vězení. Ve stejnou dobu tam skončila i jeho matka, bývalá soudkyně, odsouzená za milionový podvod. Jan Š. sdílí s řidičem formule vášeň pro rychlá auta – měl dokonce vlastní monopost, který se v roce 2023 rovněž objevil na dálnici.
Samotná formule je podle policie extrémně nebezpečná – nemá blinkry ani brzdová světla a jezdí na hladkých pneumatikách určených výhradně pro závodní okruhy. Dopravní expert Roman Budský v pořadu Reportéři ČT upozornil, že motivem může být snaha předvádět se na sociálních sítích a ukázat, kdo je tu pánem. „Je to, jako když si vyjede na vyjížďku král a jeho dvořanstvo mu dělá doprovod,“ poznamenal s tím, že celý případ mu připomíná „manýry na východ od Uralu“, kde si místní mocipáni dělají, co chtějí. Podle něj je na čase agresivitu na silnicích jasně definovat a tvrdě postihovat.
Jeho slova potvrzuje i psycholog Michal Walter. Chování řidiče formule označil za nezralé pozérství. V zahraničí se podle něj podobné projevy řeší tvrdě, policie má možnost auta agresorům zabavovat.
Celá kauza ukazuje, že nejde o jednorázový exces, ale o opakované porušování pravidel se záměrným ignorováním rizik. Policie nyní prověřuje, jak dlouho se podobné jízdy odehrávaly a zda se otevře cesta k přísnějším postihům samozvaného „krále i jeho dvořanů“.
