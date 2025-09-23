Chlapeček (†5) uhořel v hyperbarické komoře: Byla to chyba zdravotnického personálu?
V lednu tragicky zemřel teprve pětiletý chlapec Thomas Cooper v Michiganu. Při zdravotní proceduře zůstal zavřený v hyperbarické komoře, která vzplanula! Podle právníků to nebyla nešťastná náhoda, a případ jde před soud. Rodina požaduje 2 miliardy korun jako kompenzaci!
Chlapec Thomas Cooper (†5) zemřel 31. ledna v hyperbarické komoře v zdravotnickém zařízení Oxford Center. Rodiče u něj chtěli léčit apnoe a poruchu pozornosti. Došlo k tragické události, kdy komora krátce po začátku procedury vzplanula a chlapec byl zavřený uvnitř.
Jménem Thomasovy rodiny podala v pondělí 22. září společnost Fieger Law, zaměřující se na soudní procesy ve spojení s úrazy, žalobu na zdravotní středisko ve výši 100 milionů dolarů. V přepočtu se jedná o 2 miliardy korun!
Žalobce tvrdí, že celá nešťastná událost byla předvídatelným nevyhnutelným a prakticky jistým důsledkem lhostejnosti pracovníků vůči lidskému životu, uvedla CBS News. „Odhalili jsme nové informace, které ukazují, že se nejednalo o tragickou nehodu. Je tam určité časové období, než dojde k přetlakování, pak je během chvíle chlapec zachvácen plameny,“ popisuje průběh smutné události James Harrington, právník zastupující rodinu Cooperových.
Michiganský prokurátor Dana Nessel později ještě uvedl, že během léčby nebyl přítomný žádný doktor ani bezpečnostní dozor. Ošetření nebylo provedeno licencovaným technikem. Nebyly provedeny ani každoroční kontroly hyperbarické komory, jak doporučil výrobce. V místnosti s chlapcem byla pouze jeho matka, která skončila s četnými poraněními z požáru.
Oxford center se krátce po výbuchu vyjádřilo, že bezpečnost a blaho dětí, se kterými pracují, je jejich nejvyšší prioritou. „Nic takového se za více než 15 let poskytování služby tohoto typu nestalo. Nevíme, proč ani jak se to stalo a budeme se podílet na vyšetřování, která nyní musí proběhnout,“ uvádí v prohlášení, podle Daily Mail.
