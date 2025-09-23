Tragická dohra pátrání po mladících: Zabil je výboj!
Dva mladí lovci, Andrew Porter a Ian Stasko, byli po šesti dnech pátrání nalezeni mrtví v horách Colorada. Podle koronera je zasáhl blesk, na tělech měli jen drobné známky popálenin, smrt ale nastala okamžitě.
Oba muži (25) se vydali na lov jelenů v odlehlé oblasti národního lesa Rio Grande v Conejos County. Poslední kontakt s blízkými měli 11. září, kdy Porter poslal snoubence zprávu přes satelitní zařízení. Poté se jejich spojení přerušilo a do hor dorazila silná bouře. Když se lovci nevrátili v dohodnutý čas, jejich příbuzní vyhlásili pátrání. Do akce se zapojili policisté i dobrovolníci, pátralo se pěšky, na koních, pomocí psů i dronů.
Až 18. září objevili záchranáři těla obou mladíků pod stromem, kde leželi vedle sebe v maskovacím oblečení. U sebe měli jen malý batoh a luk. Pitva potvrdila, že příčinou smrti byl úder blesku.
Rodiny mezitím založily sbírku na GoFundMe, která měla pomoci financovat rozsáhlou pátrací akci. „S těžkým srdcem a se slzami v očích vám přináším tuto aktualizaci. Andrew a Ian byli nalezeni mrtví. Jejich těla dnes objevila záchranná služba v Coloradu. Prosím, mějte rodiny Andrewa a Iana ve svých myšlenkách a modlitbách,“ napsala o nálezu těl zakladatelka sbírky Lynne Runkleová, teta jednoho z mužů. Po potvrzení úmrtí bylo oznámeno, že zbylé peníze budou použity na pohřeb a podporu pozůstalých.
Colorado patří k americkým státům s nejvyšším výskytem zásahů bleskem – podle Národní meteorologické služby zde od roku 1980 v průměru každoročně zemřou dva lidé a další desítky utrpí zranění. V horském terénu se totiž počasí mění náhle a bouře mohou udeřit bez varování.
Ztrátu potvrdila na facebooku i Porterova snoubenka Bridget Murphyová: „Je to oficiální, že je v okamžiku zabil blesk. Nic špatného neudělali, necítili strach ani bolest,“ napsala zdrceně. Její slova podtrhují, že oba zkušení lovci se ocitli jen ve špatný čas na špatném místě.
