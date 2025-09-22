Děti (2 a 4) našel u nabouraného auta: První slova zachránce
Severovýchodem Slovenska otřásl v úterý nález dvou opuštěných dětí u nabouraného auta v rokli. Naštěstí byly jen podchlazené a neutrpěly žádná vážná zranění. Jejich psychicky nemocného otce našli později policisté o 8 kilometrů dále. Byl zmatený a dezorientovaný. Nyní poprvé promluvil i všímavý řidič kamionu, který si dětí jako první všiml.
Byl to řidič kamionu Peter, který si jako první všiml, že něco není v pořádku. Zachoval se nadmíru ohleduplně, když se vydal na pomoc. „Viděl jsem auto v roklině. Zastavil jsem, zapnul výstražná světla, ještě s jedním řidičem jsme sešli dolů,“ popsal pro deník Plus JEDEN DEŇ. V autě podle něj nikdo nebyl, byly pouze otevřené dveře spolujezdce. Děti byly samy zhruba 30 metrů od vozu.
„Už jsem si myslel, že tam nikdo nikde není. Najednou jsem si všiml něčeho, co jsem nejprve považoval za panenku,“ pokračoval Peter. Zavolal tedy, ale nejdřív se mu nedostalo žádné odpovědi. „Až když se otočila hlavička, došlo mi, že je to dítě,“ dodal. Z očí se mu během toho vyvalily slzy. Chlapeček byl bos a na sobě měl kraťasy. Na místě bylo i děvčátko, které mělo oblečení celé promočené a zablácené.
Podle vyšetřovatelů byl zázrak, že se auto zachytilo o strom a nezřítilo se hlouběji do rokle. Děti se podle vyšetřovatelů zřejmě samy odeply ze sedaček a z auta odešly. Malí sourozenci byli na kost promrzlí, promočení a zablácení. Děti skončily v nemocnici, kde se naštěstí zjistilo, že neutrpěly žádná zranění a jsou jen podchlazené a dezorientované. Druhý den ráno si je vyzvedla jejich matka.
Psychicky nemocného otce našla policie asi 8 km od místa nehody. S celou rodinou měl být na útěku před „pronásledovateli“. Když jeho ženě došlo, že manžel na tom není dobře, z auta měla utéct. Muž mezitím pokračoval dál až do chvíle nehody. Policie ho zadržela, ze zajišťovací cely odešel bez obvinění.
Pokud mu však vyšetřovatelé dokážou, že děti nechal o samotě vědomě, hrozí mu trest. Jednalo by se totiž o zločin opuštění dítěte. „Zákon stanovuje pro pachatele tohoto činu trest odnětí svobody ve výši tří až deseti let,“ informovala prešovská krajská policejní mluvčí Jana Ligdayová.
Takže matka zdrhla z auta...a děti tam nechala....
Prostě matka roku!