Policie našla v opuštěném autě dvě podchlazené a promočené děti: Po rodičích nebylo ani stopy!
Slovenská policie se zabývá podivným případem ze severovýchodu země. U obce Sarišský Štiavnik našli v úterý v příkopu havarované a opuštěné auto. Úplně sami v něm byli chlapec a dívka ve věku přibližně čtyř a dvou let. Děti byly na kost promrzlé a po rodičích nebylo ani stopy. Policisté později našli psychicky nemocného otce dezorientovaného necelých deset kilometrů od místa nehody.
Na nabourané auto opuštěné v rokli mezi serpentinami upozornil projíždějící řidič kamionu. Když policisté dorazili na místo, čekal je šok. V autě našli dvě malé děti, odhadem čtyřletého chlapečka a dvouletou holčičku. Dětičky nebyly vůbec schopné komunikace. Byly na kost promrzlé, promočené a zablácené.
Záchranáři je okamžitě převezli do nemocnice. Tam se naštěstí ukázalo, že se jim během nehody nic nestalo. Hasiči na místě pomocí termovize hledali řidiče auta, bez úspěchu. Zatím není jasné, jak dlouho děti byly v autě bez dozoru.
Auto mělo polskou poznávací značku. Policie doposud nezná příčiny nehody. „Zatím neznámý řidič osobního vozidla sjel z doposud nezjištěné příčiny z vozovky a následně narazil do stromu. Nehodu neohlásil a ani na místě nezůstal,“ řekla pro deník Plus JEDEN DEŇ policejní mluvčí Jana Ligdayová. Ve středu policie po vlastníkovi auta vyhlásila pátrání.
Pátrači ho našli v obci vzdálené asi osm kilometrů od místa nehody a začali odkrývat celý divoký příběh. Podle informací slovenských médií je muž psychicky nemocný. Měl se vydat s manželkou a dětmi na útěk před „pronásledovateli“. Ženě však během cesty došlo, že její muž na tom není dobře a na odpočívadle utekla.
Muž v cestě pokračoval, až došlo k nehodě. Když ho našli, byl velmi dezorientovaný. Pro vyděšené děti si jejich maminka přijela ve středu ráno do nemocnice.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.