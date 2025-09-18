Obrovský smutek u Vojenské policie: Honza svou bitvu prohrál
Smutná událost otřásla českou Vojenskou policií. Po vleklém boji s těžkou nemocí zemřel její člen Jan. Kolegové na něj vzpomínají jako na skvělého spolupracovníka, ale i kamaráda se smyslem pro humor.
„S hlubokým zármutkem oznamujeme, že nás po dlouhém a statečném boji se zákeřnou nemocí navždy opustil náš kolega, kamarád, přítel a parťák Jan B.,“ informovali policisté na sociálních sítích.
Jak dodali, šlo o muže se smyslem pro humor, který neztrácel optimismus a byl velmi pracovitý. „V srdcích i vzpomínkách zůstane s námi,“ dodali.
Jeden z nejlepších?
„Ve Vyškově byl v základním kurzu vyhodnocen jako nejlepší. Upřímnou soustrast rodině. Sbohem, Honzo,“ svěřil se v komentářích Marek. „Upřímnou soustrast celé rodině a přátelům, hodně sil na zvládnutí těžké rány,“ přidala se uživatelka Ladislava.
Speciální složka armády
Vojenská policie v Česku je speciální složka Armády České republiky, která funguje podobně jako běžná policie, ale zaměřuje se hlavně na vojáky, vojenské objekty a činnosti armády.
Do jejich úkolů patří například dohled nad kázněním a pořádkem mezi vojáky, vyšetřování trestné činnosti v armádě, ochrana vojenských zařízení, zajišťování bezpečnosti při vojenských akcích nebo doprovod a ochrana důležitých osob. Nosí uniformy s typickými bílými páskami s nápisem „MP“ a působí jak v Česku, tak i v zahraničních misích.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.