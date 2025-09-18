Hrůza v Čáslavi: Babička s chlapci (2) spadla do rybníka
Obrovské drama se odehrálo ve středu v Čáslavi. Seniorka se dvěma vnuky (2) v kočárku spadla do rybníku. Nemohla se dostat ven a co víc, kočárek se i s dětmi obrátil vzhůru nohama. Naštěstí kolem zrovna procházela družinářka se školáčky, která pro ženu a hochy skočila.
„Ve středu těsně po druhé hodině odpolední se kolemjdoucí u Podměstského rybníku nedaleko Žižkovy brány stali svědky (a mnozí také aktéry) situace, které bychom se raději vždy vyvarovali,“ informovali zástupci Čáslavi na socilních sítích.
Jak dodali, štěstím v neštěstí bylo, že na místě bylo mnoho svědků. Ti se hned vydali starší ženě s dětmi pomoc. Jedna ze svědkyň hrozící tragédie ale vyčnívala. Družinářka se do vody nebojácně vrhla a pomohla nešťastníkům z vody.
„Obrovské poděkování patří paní I.D., která jako doprovod dětí ze školní družiny právě procházela danými místy. Její okamžité rozhodnutí bez ohledu na své vlastní bezpečí skočit do vody a zachránit jak děti, tak i seniorku, je třeba ocenit největší možnou měrou,“ nešetřili chválou představitelé středočeského města.
Dětem společně s babičkou poté poskytli pomoc záchranáři. Putovali do nemocnice. „Velký dík patří také všem prozatím bezejmenným ochotným lidem, kteří okamžitě v reakci na těžkou situaci přivolali strážníky, přinesli ručníky pro děti, případně pomohli jiným způsobem,“ dodalo město.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.