Paní? Dop*dele. Hlídka v Pardubicích našla seniorku v kaluži krve!

Naprosto šokující video ze záchrany seniorky sdílela městská policie Pardubice. Zesláblá důchodkyně se z posledních sil doplazila k nouzovému tlačítku. Hlídka se po příjezdu do bytu nestačila divit. Strážníci našli ženu v tratolišti krve! Profesionální zásah ulehčil práci záchranářům.

Scéna jako z hororu. Tak by se dal popsat zásah policistů v Pardubicích. „Paní ročník 1930 se z posledních sil doplazila k nouzovému tlačítku Signál v tísni. Hlídka byla na místě do pár minut a toto následovalo,“ napsala pod videem na sociálních sítích městská policie Pardubice.

Video Hlídka v Pardubicích našla seniorku v kaluži krve! - Městská policie Pardubice

Strážníci okamžitě zavolali záchranou službu. Seniorce se podle dostupných informací udělalo nevolno. „Proto ji strážníci s maximální opatrností uvedli do stabilizované polohy, udržovali s ní do příjezdu záchranářů kontakt,“ dodali policisté s tím, že se také snažili o získání důležitých informací pro případ, pokud by pacientka ztratila vědomí.

Strážníci následně pomohli zasahujícím záchranářům. Po potřebných úkonech ženu snesli ze schodů na transportní plachtě a naložili do sanitky.