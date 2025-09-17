Obří pátrání po ztraceném Markovi: Vzlétly drony, v terénu čenichali speciálně cvičení psi
Ani rozsáhlá dvoudenní pátrací akce nevnesla světlo do případu záhadného zmizení Marka Juny (48) z Frýdlantu na Liberecku. V terénu byli spolu s policisty a hasiči i speciálně vycvičení psi, kteří umí vyhledávat lidské ostatky. Ztraceného muže se ale opět najít nepodařilo.
Marek Juna zmizel 4. července. V ten den část Česka postihl rozsáhlý výpadek elektrického proudu, blackout. Muž vyrazil z domova pomoci bratrovi se dřevem do obce Černousy, poté se kolem 19 hodiny vydal pěšky na 13 kilometrů dlouhou cestu zpět. Od té doby ho nikdo neviděl.
Předchozí hledání ztraceného muže, které kromě záchranných složek organizovala i rodina a dobrovolníci, neskončila úspěchem. Světlo do případu tak měla vnést na počátku tohoto týdne dvoudenní rozsáhlá pátrací akce.
„Kromě policistů a hasičů byli nasazeni také služební psi se specializací na vyhledávání lidských ostatků, dále drony a využity byly také čluny hasičského záchranného sboru. Propátráno bylo osm vodních ploch v lokalitě Černousy, přilehlé okolí a též nepřístupné terény právě za pomocí dronů a služebních psů,“ vypočetla policejní mluvčí Klára Jeníčková. Pohřešovaného se ale najít nepodařilo.
Blízcí si Markovo zmizení neumí vysvětlit. „Má dvě děti a přítelkyni, každý den na něj čekají a doufají, že se vrátí domů,“ uvedla již dříve mužova neteř Jiřina. Nepomohly ani záběry z kamer a fotopastí. Pohřešovaný Marek Juna měří 187 centimetrů, je hubený, má krátké šedé vlasy, hnědé oči, nosí plnovous.
V levém uchu nosí stříbrný kroužek, na rameni má tetování hada. Když odcházel od bratra, byl oblečený do červeného trička značky Puma, teplákových kraťasů tmavé barvy modrých sportovních bot. Markův mobil je nedostupný, muž měl u sebe mít i finanční hotovost. Jakékoli informace o pohřešovaném přijmou policisté na lince 158.
