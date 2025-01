Varování po mostecké tragédii: Hořák jako tichý zabiják! Neštěstí mohou zamezit detaily

Plynové ohřívače či propanbutanové lahve patří k velmi populárním alternativním zdrojům tepla. Hojně využívané jsou například i v restauracích. Právě závada na plynovém ohřívači je podle generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR, generálporučíka Vladimíra Vlčka, jedním z možných scénářů toho, proč k mostecké tragédii došlo.



„My v tuto chvíli víme, že podle zbytků, které byly na požářišti, tak je zatím zřejmé, že nedošlo k výbuchu žádné láhve, došlo ale k určitému explozivnímu hoření v důsledku žáru a poruchy ventilu,“ potvrdil Blesku Vlček v rozhovoru pro pořad Epicentrum.

Kde a jak plynové lahve skladovat?

K bezpečnému použití tlakových lahví a plynových hořáků je potřeba dodržovat hned několik pravidel. Jaká to jsou? „Základem bezpečného skladování je především dobře větrané místo mimo dosah přímého slunce a zdrojů tepla. Lahve by měly vždy stát ve stabilní poloze a být chráněné před povětrnostními vlivy a přístup k nim by měl být volný,“ uvedl Jaromír Horálek z Krajského ředitelství HZS Jihočeského kraje. Podle toho je navíc důležité tlakové lahve neskladovat v garážích a v podzemních prostorách, kde by se mohl případně unikající plyn hromadit.