Policisté zlomili jedinečný rekord: Jána (75) dopadli po 24 letech na útěku! Na důchod půjde za mříže
Slovenští policisté se mohou pochlubit zlomením jedinečného rekordu. Minulý pátek dopadli muže, který se před spravedlností skrýval skoro pětadvacet let! Ján Š. se vyhýbal nástupu do vězení, kam ho soud poslal za podvodnou trestnou činnost.
Ján Š. si nejspíš myslel, že po čtyřiadvaceti letech na útěku má již vyhráno a do vězení se nepodívá. Slovenská policie však své dluhy splácí a v pátek 5. září vysloužilého zločince konečně dopadla. „K zadržení došlo krátce po obědě v Kolárově, kde se Ján úmyslně skrýval před nástupem do výkonu trestu,“ napsali policisté.
Během více než dvou dekád mimo zákon se z muže stal opravdový fantom. „Jánovi se během útěku dařilo dobře zahlazovat všechny stopy. Policisté až do poslední chvíle nevěděli, jak v současné době vůbec vypadá,“ napsala policie.
Lidé v komentářích se shodli, že si Ján užil ta nejlepší léta na svobodě a nyní si v klidu dožije i se stravou ze státních peněz. „Okamžitě mu nabídněte místo šéfa pátračů,“ zavtipkoval jiný komentující.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.