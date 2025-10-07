„Poškozený měl přistihnout dosud neznámého muže při vloupání do zaparkovaného firemního vozidla, se kterým měl poškozený pracovně odjet. Zloděj na mladého muže zaútočil nožem a způsobil mu bodnořezné poranění. Z místa následně utekl,“ uvedla krátce po incidentu mluvčí policie Michaela Raindlová. K incidentu došlo zrhuba ve dvě v noci v lokalitě Bory.
Zraněnému ještě odcizil batoh s osobními věcmi, který policisté později nalezli nedaleko vozidla.
Policisté pátrají po útočníkovi, který v Plzni napadl mladého muže Policie ČR
Zraněný muž okamžitě kontaktoval linku 158. Policisté, kteří dorazili na místo, mu poskytli prví pomoc. „Muž byl v šoku, otřesený a měl vážně poraněnou nohu. Policisté proto použili škrtidlo takzvaný turniket a tlakový obvaz zvaný „izraelák“, aby zastavili krvácení,“ doplnila mluvčí.
Známý „ptáček"
Kriminalisté ze zajištěných a vyhodnocených stop zrekonstruovali pohyb útočníka a podařilo se jim zjistit jeho totožnost.
„Podezřelého kriminalisté obvinili z loupeže, krádeže a výtržnictví. Soud ho poslal na návrh státního zástupce do vazby. V případě prokázání viny mu hrozí až deset let odnětí svobody,“ informovala mluvčí Raindlová.
„Policisté při prověřování případu rovněž zjistili, že obviněný muž byl již v minulosti za různou trestnou činnost pravomocně odsouzen,“ dodala mluvčí.