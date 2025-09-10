Detektivové NCOZ v úterý na žádost Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO) provedli v Plzeňském kraji a v Praze 17 domovních prohlídek a zadrželi devět lidí. Souvisí to s vyšetřováním pro podezření z podvodu při veřejných zakázkách a podvodu s dotacemi týkajícími se modernizace školní kuchyně a investičního projektu opravy lázní v Plzni.
Ten má na starosti KCPK a jde zhruba o dvoumiliardovou přestavbu budovy zchátralých městských lázní včetně výstavby nové budovy Západočeské galerie.
„Mohu potvrdit, že policie dnes zasahuje na krajském úřadě Plzeňského kraje a mohu potvrdit, že se to týká společnosti Kulturní centrum,“ sdělila v pondělí mluvčí hejtmanství Helena Frintová.
Souběžně probíhal i zásah v Praze a na městském úřadě v Domažlicích. Server novinky.cz uvedl, že policisté zadrželi bývalého starostu Domažlic, který je nyní radním, Miroslava Macha (Sdružení pro město Domažlice) a skončil v cele.
Starostou byl v letech 2006 až 2018. Mach figuruje od února právě jako jednatel Kulturního centra Plzeňského kraje (KCPK) .
Kriminalisté zasahovali také na domažlickém gymnázium, kde měl Mach dozorovat jeden z projektů, na který škola čerpala evropské dotace.