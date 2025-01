K incidentu došlo loni hned 3. září. Dívka měla nastoupit do osmé třídy, ale propadla do sedmičky. Šla se proto rozloučit se svými bývalými spolužáky a na chlapce a dívku tam zaútočila. „Objaly jsme se a rozloučily. Za minutu přišla s nožem,“ popsala pro Blesk.cz jedna ze spolužaček.

„Kluka bodla do břicha a holku do zad. Byl to takový obrovský kuchyňský nůž, kterým se krájí chleba,“ řekla po incidentu pro Blesk.cz jedna ze žaček školy. Děti byly ošetřeny v nemocnici, naštěstí nebyly ohroženy na životě.

Motivem prý měla být msta za šikanu. Útočnici na místě zneškodnila učitelka, pomáhal také ředitel.

Místo vězení ústav

„Policejní orgán vydal usnesení o odložení věci. Pachatelka s ohledem na svůj nízký věk není trestně odpovědná,“ potvrdil nyní servru novinky.cz krajský státní zástupce Martin Rykl. Do školy se ale dívka nevrátí. Na základě předběžného opatření soudem je prozatím umístěna ve výchovném zařízení, kde se vzdělává a zároveň s ní pracují odborníci.

Policie původně čin kvalifikovala jako pokus o dvojnásobnou vraždu na dvou osobách mladších 15 let s trestní sazbou až 20 let či výjimečným trestem. Vzhledem k věku ale není dívka trestně odpovědná. Podle znalců je nutné, aby byla pod dohledem, nakonec asi tedy skončí v ústavu s přísnějším režimem.

Podle kamarádky dívka nikdy před tím o tom, že by chtěl někomu ublížit, nemluvila. Dlouhodobě ale měla problémy v rodině.

VIDEO: Počet psychicky nemocných dětí roste, nezvládají ani chodit do školy, tvrdí psycholožka Machová.

