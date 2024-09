Byla možná jedinou kamarádkou, kterou dívka (13), jež v úterý zaútočila nožem na své spolužáku ve škole v Domažlicích, měla. Pro server novinky.cz osmačka popsala osudné vteřiny, které předcházely pobodání dvou spolužáků. Útočnice se prý ptala na konkrétního spolužáka, kterého pak bodla do břicha...

„Byla jsem snad jediným člověkem, se kterým se bavila. Možná ještě jednu kamarádku měla, jinak ale nikoho,“ cituje server dívku, které říká Anna, ale skutečnou její identitu chrání. „Je to šok. Teď se opravdu bojím,“ přiznává dívka.

Podle ní neměla o tom, že chce její kamarádka zaútočit nožem ve škole nejmenší tušení. „O ničem nemluvila. Ani nenaznačila, že by něco takového chtěla udělat,“ uvedla roztřesená dívka. Jediné, co budoucí útočnici zajímalo, zda do školy přijde jeden konkrétní chlapec.

Loučily se, pak přišel útok

Anna se před začátkem vyučování s dívkou sešla. Šly spolu před osmou třídu, ze které ale útočnice propadla do sedmičky. „Objaly jsme se a rozloučily. Za minutu přišla s nožem dovnitř,“ popsala hrůzu Anna.

Útočící dívka prý rychle vyhledala chlapce, na kterého se před tím ptala, a vrhla se na něj. „Zvedla ruku a snažila se ho bodnout do břicha. Jako kdyby ho chtěla zabít,“ vypráví dívka.

Nastala panika, děti vybíhaly ze třídy a volala na učitelku, která měla dozor na chodbě. Útočnice mezitím bodla ještě další dívku do zad. Pedagožka mezitím vběhla do třídy, dobíhal ji i ředitel. Útočnici odzbrojili a po několik minutách předali policii.

Dlouhodobé problémy

Pobodané děti a jedno dítě v šoku byly převezené do nemocnice. Odkud byly ještě v úterý propuštěny do domácí péče. Útočnice je na psychiatrii.

Podle Anny měla dívka dlouhodobé osobní i rodinné problémy. Ředitel hned po incidentu uvedl, že s dívkou škola pracovala. „S dívkou bylo pracováno. Z hlediska šikany jsme ale neřešili žádný problém,“ uvedl ředitel Ivan Rybár.

Dětem ve škole se po události věnují psychologové i krizoví interventi. Pomoc potřebuje i Anna. „Nejhorší to bylo v úterý večer. Bála jsem se dokonce i doma v kuchyni,“ přiznala.

