Projíždějící řidiči tak trnou, jestli jim postava stojící na vrcholu konstrukce lávky skočí pod kola nebo přímo na vůz. „Nemohla jsem uvěřit očím. Jedu s přítelem do Plzně na kontrolu do nemocnice. Najednou skrz čelní sklo auta vidím na vrcholu lávky stát člověka. Hned mě napadlo, že chce skočit. Už jsme to chtěli ohlásit na tísňovou linku, ale pak jsme zjistili, že je to socha,“ svěřila se Blesk.cz Alena Ročková (70).Sjeli tak ze silnice a šli se k lávce na dílo podívat.
Policie v pohotovosti
Se svou obavou nebyli zdaleka ojedinělí. Ostatní řidiči ale rovnou volali policii. „Můžeme skutečně potvrdit, že v minulém týdnu, kdy došlo k instalaci sochy na nový most, jsme v souvislosti s tím přijali několik oznámení na linku 158. Projíždějící řidiči si spletli sochu s osobou a domnívali se, že se jedná o sebevraha,“ uvedla policejní mluvčí Eva Červenková.
Policisté se tak kvůli soše nezastaví. „Když někdo volá, že je na lávce sebevrah, musíme tam jet a prověřit, jestli myslí sochu, nebo tam skutečně někdo vylezl a hrozí nebezpečí,“ dodala Červenková. I když už teď policisté vědí, že »skokanem« je největší pravděpodobností sv. Jakub, přesto musí vždy vše zkontrolovat.
Odvádí pozornost
Expert na bezpečnost dopravy vysvětlil, že socha neodporuje žádnému zákonu. Jenže je tu jedno ALE. „Řidič by se měl soustředit na jízdu a jeho pozornost by nemělo odvádět něco, co tam nepatří. I když nebude chtít, tak i přesto se na sochu podívá a bude ještě pátrat, co to všechno znamená. Pojede tak docela dlouho, aniž by měl plnou kontrolu nad vozidlem, neboť úplně nevnímá své okolí,“ vysvětlil Jan Pechout z BESIP s tím, že možná kolize je pak jen otázkou okamžiku.
VIDEO: Muž se procházel po zábradlí Nuselského mostu. (28. února 2024)
Muž se procházel po zábradlí Nuselského mostu. (28. února 2024) Rudolf Vojtíšek