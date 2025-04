Mrazivé záběry: Turista si spletl krokodýla se sochou, útok zvířete přežil jen zázrakem

V zoo na Filipínách vlezl návštěvník do výběhu s krokodýlem, protože si myslel, že zvíře je plastová socha. Samice jménem Lalay ho však napadla, zakousla se mu do ruky a před zraky vyděšených lidí ho strhla pod vodu. Útok zastavil až ošetřovatel, když udeřil zvíře betonovým blokem do hlavy. Turista utrpěl vážná zranění a skončil v nemocnici.