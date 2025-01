Řezbáři sochy vytváří přímo ve velkých stanech na Pustevnách, pracují od konce minulého týdne. „Na letošní výroční 25. ročník jsme jako téma zvolili téma pekla a čertoviny. To uvidí návštěvníci ve velkém stanu. Nebudou tam chybět postavy z řady oblíbených pohádek, pekelný trůn, na kterém sedí Lucifer, kniha hříchů, váhy pro hříšníky, nemůže chybět z jedné oblíbené pohádky brko a kohout,“ vypočítal ředitel pořádající společnosti Pustevny Petr Lessy.

Řezbáři vytváří i kotel obklopený ledovými plameny, ve kterém se návštěvníci budou moci také vyfotit. Festival trvá od 11. ledna do 2. února. Stany s ledovými sochami budou pro návštěvníky otevřené denně od 9 do 16.30 hodin.

Led z mrazíren

Ledové sochy na festival na Pustevnách vyrábí několikátým rokem i Igor Kučera. Letošní pekelné téma se mu líbí. „Je to zajímavé téma. Je řada věcí, které se dají vytvořit. Sochy jsou z ledu a přitom je to peklo, už to je na tom jedinečné,“ uvedl.

Jeho trojhlavý pes bude mít na délku zhruba tři metry. Řezbář na jeho výrobu použil asi čtyři desítky velkých ledových bloků.

Na Pustevnách postaví netradiční zvoničku: Padne na to dub z doby poustevníka Felixe

V menším stanu uvidí návštěvníci betlém vyřezaný z ledu. „Stan je zaplněn krásnými sochami z ledu. V betlému jsou všechny postavy, které tam mají být,“ podotkl Lessy. Na festival na Pustevnách bylo třeba zajistit přes 44 tun ledu, pořadatelé jej mají z mrazíren. „Letos jsme dovezli rekordních více než 960 kvádrů ledu,“ prozradil Lessy.

VIDEO: Ředitel střediska Pustevny Petr Lessy o loňském festivalu ledových soch, jemuž letos vévodila Noemova archa.

