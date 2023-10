Dlouholetá diskuze, zda je socha v kašně u kina Mír kluk nebo holka, nepřinesla žádný výsledek. To už však neplatí. Před pár dny se po desetiletích přiznal „pachatel“, opavský herec a pěvec Jiří Čep, který problém způsobil v roce 1946, kdy mu bylo 13 let.

„Když jsme se po válce vrátili do Krnova, kde otec už před okupací pracoval v železničních opravnách, panoval ve městě zmatek. My kluci jsme byli úplně zdivočelí. Jednou jsme šli v zimě s bratrem Pepíkem z kina a napadlo nás soutěžit, kdo se strefí do pindíka chlapečka v kašně,“ začal vyprávět Jiří Čep.

Důkaz do křoví

Tehdy bylo po oblevě, a tak se klukům dařilo dělat parádní sněhové koule. „Na dotyčném místě sochy byla za chvíli velká vrstva sněhu. Mráz a tání způsobily své. Když jsme po nějaké době šli znovu okolo, s hrůzou jsme zjistili, že se sněhem odpadl i příslušný kousek mramoru,“ pokračoval herec.

Chlapci dostali strach a důkaz hodili do křoví. „Ale k našemu překvapení se nic neřešilo. Poškození si asi nikdo nevšiml. Lidé měli v té době jiné starosti,“ podotkl.

K přiznání ho přimělo opětovné setkání se sochou při návštěvě Krnova. Po těch letech ho stud už opustil. A odhozený „pindík“? Nikdy se nenašel…

Bratr: Ty ses přiznal!?

O zničeném orgánu chlapce z kašny věděli jen zasvěcení. „Jirka se tak nějak styděl o tom, co se stalo, mluvit a časem na to sám přestal myslet,“ řekl Čepův kamarád Václav Mička.

To, že se původce rozhodl příběh prozradit, zaskočilo jeho bratra Josefa, který žije ve Znojmě. „Ty vo*e, ty ses přiznal?,“ reagoval prý při telefonátu bezelstně.

Poničené jezírko

Více než dvacet let nefunkční jezírko na náměstí Míru, v němž kdysi býval vodotrysk a socha chlapečka, se brzy stane minulostí. Popraskanou betonovou konstrukci zlikvidují a vznikne tu zatravněná plocha.

Jezírko bylo zbudováno patro po výstavbě nedaleké státní německé odborné školy tkalcovské v roce 1892. V roce 1997 se na něm výrazně podepsala povodeň. Nepřidala mu ani bezprostřední blízkost dvou památných stromů. Jejich kořenový systém poškodil konstrukci natolik, že v ní nebylo možné udržet vodu.

Jediné, co bude kašnu z počátku minulého století připomínat, je soška. Město ji před deseti lety nechalo zrestaurovat a od té doby je umístěna v jedné ze zasedacích místností Městského úřadu v Krnově.

Skvělá umělecká kariéra

Jiří Čep se narodil v roce 1933 Kylešovicích. Mládí strávil s rodinou v Krnově, v roce 1960 uspěl v konkurzu do sboru Opavského divadla, kde se vypracoval na sólistu. V roce 1975 přestoupil do Státního divadla Ostrava. Jeho pěvecký a herecký talent se uplatnil v komických i vážných rolích (Kecal, Dulcamara, Don Pasquale, Filip II…), hostoval v Národním divadle a dalších významných scénách (Tylovo, Smetanovo či Stavovské divadlo).

