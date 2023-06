Karnolu měli v plánu v Krnově proměnit v muzeum textilnictví. Překazili to dva školáci (14), kteří škrtli sirkami a zničili následným ohněm drahocené vybavení: stroje, včetně historických tkalcovských, vzorkovnu látek i se vzorníky a dezénovými knihami.

Napáchané zlo nyní napravují tři obětavci, někdejší zaměstnanci podniku. „I když nejsme nejmladší, už jsme se na tu spoušť nemohli dívat. Dáme do kupy stroje tak, aby se mohly stát součástí dál plánované expozice, i když už fungovat nebudou,“ řekl Jiří Šurman.

délka: 02:43.67 Video Video se připravuje ... V Krnově na Bruntálsku hoří budova bývalé textilky Karnola. Karel Oubělický

„Byla to pro nás obrovská rána,“ posmutněl. Do podniku nastoupil po vyučení jako seřizovač tkalcovských strojů. V Karnole strávil celý svůj profesní život, ze seřizovače se vypracoval do mistrovských pozic. Do penze odešel před 18 lety.

Komplikované opravy

„Dohromady chceme dát osm strojů, ale nebude to jednoduché. Vždyť je nás málo, a máme svoje roky,“ uvedl. Komplikace je také v tom, že osm strojů má poškozeny nejdůležitější součásti a sehnat jakékoliv náhradní síly je prakticky nemožné.

Přesto všichni doufají, že se práce podaří co nejlépe a technické památky se stanou součástí muzejní expozice mapující textilní průmysl v Krnově a okolí na sklonku roku. Město poničenou budovu již částečně opravilo a v plánu jsou další práce.

Před požárem unikát

Před požárem, který bývalou textilku zachvátil 20. prosince 2017, byla dílna ve stavu z posledního jejího pracovního dne. V Česku i střední Evropě představovala naprostý unikát.

„Nedílnou součástí zde byla i cenná sbírka vzorníků látek, dezénových knih a výrobních předpisů, z nich nejstarší pocházely až z posledních tří desetiletí 19. století,“ řekla mluvčí krnovské radnice Dita Círová. Zdevastoval ji požár i voda z hasebních prací.

Textilka Karnola, původně továrna na sukna Alois Larisch a synové, má počátek v první polovině 19. století. V roce 1997 zkrachovala, ale městu se podařilo část areálu odkoupit. V roce 2003 byla vyhlášena národní kulturní památkou.