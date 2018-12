Město mělo přitom s památkově chráněnou budovou velké plány. Chtělo v něm vybudovat Muzeum textilu. Požár nejvíce zasáhl právě prostory s historicky cennými vzorníky látek z roku 1870.

Jen pár týdnů před požárem přitom skončila částečná rekonstrukce objektu, která stála 40 milionů. Dalších 123 milionů z evropských fondů bylo již připraveno na přeměnu chátrající budovy v muzeum.

VIDEO: Plameny vyšehly z budovy textilky Karnola 20. prosince 2017 večer.

délka: 02:43 Video 720p 360p REKLAMA V Krnově na Bruntálsku hoří budova bývalé textilky Karnola. Karel Oubělický

„Po shromáždění důkazů vrchní komisař věc odložil, jelikož podezřelými jsou dvě nezletilé osoby, jejichž trestní stíhání je nepřípustné,“ uvedla mluvčí policie Gabriela Holčáková.

Škoda je 19,2 milionů

Národní kulturní památka byla vzácná především proto, že se její část zachovala ve stavu posledního dne provozu. Toto všechno ale požár zničil. Kluci zničili majetek za více než 19 milionů.

Úplně bez postihu ale nevyváznou. Policie předá státnímu zástupci návrh, aby zahájil takzvané řízení proti dítěti mladšímu 15 let. V praxi to bude znamenat to, že oba chlapci se před soud dostanou, bude ale řešit jejich potrestání jen ve formální a výchovné rovině.

Hůře na tom ale můžou být rodiče školáků. Pokud totiž v takových případech někdo uplatní náhradu škody, bude soud posuzovat, zda rodiče nějakým svým pochybením ke škodě nepřispěli. Pak by mohl soud nařídit její uhrazení.