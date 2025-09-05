Hrůza chvíli po začátku školy: Žák pobodal učitelku

Žák střední školy v Essenu na západě Německa v pátek pobodal učitelku. Následně ze školy uprchl. Policisté jej po několika hodinách zadrželi, mladík přitom utrpěl střelné zranění. Zraněná učitelka i útočník jsou v péči lékařů.

O případu informovali policisté na síti X. Útok nožem se odehrál kolem 09:30 na střední odborné škole v severní části Essenu, který leží v nejlidnatější německé spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko. Podle listu Bild bodl žák učitelku do břicha. Motiv činu není zatím jasný. Podle prvotních indicií šlo ale o cílený útok, při kterém nikdo jiný zranění neutrpěl.

Podle Bildu je zraněná žena ve vážném stavu. Hasiči uvedli, že ale není v bezprostředním ohrožení života. „Bodné zranění je ovšem vždy vážné zranění,“ řekl mluvčí hasičů. Závažnost zranění, které při zadržení utrpěl školák, zatím známá není. Policisté po něm pátrali s nasazením speciálních sil i vrtulníku.

