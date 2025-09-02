Krvavé běsnění ve Francii: Útočník pobodal pět lidí, policie ho zabila
Muž v úterý odpoledne v centru Marseille nožem pobodal nejméně pět lidí, z nichž jeden je v kritickém stavu. Podle agentury AFP to na místě novinářům řekl prokurátor Nicolas Bessone. Policie útočníka následně zastřelila.
Muž začal lidi napadat v hotelu nedaleko Starého přístavu, což je oblast známá jako centrum obchodu s drogami, připomíná AFP. Podle agentury Reuters se incident odehrál ve 14:45 SELČ.
Útok podle AFP spáchal tuniský občan s legálním statusem. Muž napadl nožem mimo jiné provozovatele hotelu, ze kterého byl právě vykázán kvůli tomu, že za ubytování nezaplatil. Napadl také syna provozovatele, dalšího hotelového hosta a na ulici pak dva náhodné kolemjdoucí, uvedl státní zástupce. Nejvážněji zraněný je napadený hotelový host.
Proti agresorovi rychle zasáhli policisté, uvedl jiný policejní zdroj. Také očitý svědek, místní obyvatel, AFP potvrdil, že policie se na místo činu dostala "velmi rychle".
Další svědek uvedl, že viděl muže se "dvěma velkými řeznickými noži". Podle Reuters měl útočník dva nože a páčidlo.
Policie okolí místa činu dočasně uzavřela, přerušen byl i provoz dvou tramvajových linek v oblasti.
