Pařížská policie zadržela zloděje: Šperky za 250 milionů schovali do slipů
Na pařížském nádraží Gare de Lyon policie během rutinní kontroly zadržela muže a nezletilého mladíka z Tuniska. U dvojice nalezla luxusní šperky v přepočtu za více než 250 milionů korun, přičemž část z nich byla ukrytá přímo ve spodním prádle.
Pařížská policie v sobotu 30. srpna kontrolovala cestující, kteří právě přijeli vlakem z Lyonu. Zadržela dospělého muže a nezletilého mladíka, oba původem z Tuniska. Podle deníku Le Parisien byli zadržení již kriminalistům dobře známí. Přesto dokázali strážníky překvapit.
Při osobní prohlídce našli u jednoho z mužů luxusní hodinky Rolex. Ukrýval je přímo ve slipech. V ponožkách pak pašoval další šperky. Prsten měl zastrčený v jedné z nich, náušnice pečlivě schované v druhé a náhrdelník se podařilo odhalit až při podrobnější kontrole.
Hodnota všech nalezených šperků byla podle vyšetřovatelů předběžně stanovena na 10 milionů eur (přes 250 milionů korun). V jejich zavazadle policisté objevili také úhlovou brusku, nástroj běžně používaný k prořezávání kovových mříží či zámků. Podle vyšetřovatelů právě tento nález naznačuje, že šlo o sofistikovaně připravené vloupání. Jeden z mužů měl navíc u sebe i nůž.
Francouzská prokuratura nyní vyšetřuje, odkud šperky pocházejí a kdo je jejich skutečným majitelem. Zadržení se snažili vysvětlit původ luxusních předmětů, avšak policie jejich tvrzení neuvěřila. Oba podezřelí zůstávají ve vazbě a vyšetřovatelé pokračují v pátrání po okolnostech celé krádeže.
