Zvrat v případu vraždy dívenky (†11): Mají podezřelého!

Louise viděli spolužáci naposledy v pátek 7. února kolem 13:50, když opustila školu André Maurois v Épinay-sur-Orge, asi 20 kilometrů jižně od Paříže. Kamery zachytily, jak prochází přes Park Templářů, což bylo poslední místo, kde byla viděna živá. Když se do večera nevrátila domů, její rodiče kontaktovali policii. Do pátrání se zapojili policisté, dobrovolníci, psovodi i drony. Po dvanácti hodinách přišla tragická zpráva. Tělo Louise bylo nalezeno v lese nedaleko parku.

Podle prvotních informací utrpěla Louise osm bodných ran, vyšetřovatelé však nyní potvrdili, že dívka byla napadena ostrým předmětem více než desetkrát. Policie případ od počátku vyšetřuje jako vraždu, přičemž sexuální motiv činu zatím vyloučila.

Podezřelého identifikovala DNA

Owen L. byl zadržen v pondělí 10. února večer v Épinay-sur-Orge, čtvrti, kde bydlela i zavražděná dívka. Policie ho identifikovala díky záběrům z městských kamer a následné genetické analýze. DNA, která byla nalezena na rukou Louise, patří právě Owenovi.

Mladík, známý policii kvůli drobným přestupkům, má podle informací vyšetřovatelů škrábance na rukou a nebyl schopen vysvětlit, co v osudný pátek dělal, uvádí francouzský deník Le Parisien. Zdroje blízký případu média informoval, že Owen během výslechů přiznal svou účast na činu. „Jeho přiznání je zatím neúplné a jeho přesná role musí být ještě upřesněna,“ řekla policie.

Ve vazbě skončili i jeho rodiče a partnerka

Kromě Owena byli ve středu 12. února ráno zadrženi také jeho 48letá matka, 49letý otec a jeho 24letá partnerka. Podle policie matka a partnerka poskytly falešné alibi. Všichni tři jsou nyní vyslýcháni pro neoznámení trestného činu.

Město truchlí

Starosta Épinay-sur-Orge znovu vyjádřil rodině svou podporu. „Truchlíme s rodinou a budeme stát po jejím boku v této těžké době,“ uvedl starosta ve svém prohlášení. Obyvatelé města stále pokládají květiny a zapalují svíčky na místě, kde byla Louise naposledy spatřena. „Bylo to uprostřed noci, vrtulníky a desítky policistů a hasičů… Bylo to strašné. Když jsem slyšel, co se stalo, dostal jsem knedlík v krku,“ popsal francouzskému deníku jeden z místních obyvatel.