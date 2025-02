Pornohvězda ochrnula po incidentu v léčebně: Drsná pravda o jejím stavu! Maminka prosí o pomoc

Emily Willisová měla ve své branži pro dospělé pevné místo. Jako populární pornoherečka ale trpěla závislostí na ketaminu, se kterou se na konci ledna minulého roku rozhodla zatočit. Pobyt v léčebně se ji stal osudným. O pár dní později ji zdravotní sestra našla v bezvědomí.

Jak okomentoval deník Daily Star, lékaři mladou Emily resuscitovali dlouhých 40 minut. Přestože se záchranářům podařilo obnovit životní funkce, kvůli dlouhé době bez přísunu kyslíku došlo k poškození mozku. Emily skončila ochrnutá.

Do konce života se už možná nebude schopna hýbat. Starostlivou péči jí doma od rána do večera zajišťuje maminka. Podle té se dalo tragédii předejít, a proto na léčebné zařízení podala žalobu. „Občas vydává zvuky, trochu hýbe tělem a očima. Jestli přesně chápe, co se děje, je pro nás těžké určit, nevím,“ uvedl pro zmíněný deník právník James Morris. Z jakého důvodu skončila herečka v bezvědomí, není dosud zřejmé.

Rodina v tuto chvíli hledá specialistu, který by ohledně stavu Emily dokázal poskytnout odborný názor. Podle dosavadních zjištění by krásná brunetka mohla trpět tzv. syndromem uzamčení, který člověka „uvězní“ ve vlastním těle.

Emily je upoutaná na lůžko už více než rok. V dobrém stavu rozhodně není, podle rodiny extrémně zhubla. I díky dobrosrdečným lidem se na její podporu podařilo vybrat necelých 2,5 milionu korun. Kvůli nákladné léčbě musela maminka na platformě GoFundMe požádat o další pomoc.