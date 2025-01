Hrůzná smrt zahradníka: Vtáhlo ho to do štěpkovače hlavou napřed!

Nešťastník, jehož totožnost zatím nebyla zveřejněna, byl do stroje vtažen pouze půl hodiny po začátku směny. Muž se právě věnoval prořezávání stromů a uříznuté větve následně likvidoval. Během manipulace s větvemi ho štěpkovač pohltil.

Smrt v přímém přenosu sledovali i jeho kolegové. Pomoci mu prý nemohli, protože k celé události došlo neuvěřitelně rychle. Než stihli stroj vypnout, stroj už muže dekapitoval. „Po příjezdu na místo našli naši důstojníci jednu osobu, která zemřela na následky zranění utrpěných při nehodě. Nikdo další na místě zraněn nebyl. O události byla informována OSHA (Americká společnost pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, pozn. red.),“ cituje vyjádření místní policie deník Daily Star.

Událost vyvolala značné obavy ohledně bezpečnosti práce se štěpkovači, která může mít fatální následky, pokud není zachována maximální opatrnost. „Pokud se někdo nechá přitáhnout větví, která je nasávána do štěpkovače, a nepustí ji, vtáhne ho to přímo do stroje,“ uvedl pro deník The Sun majitel firmy Boynton Beach Tree Service, Cary Porter. „Jedna chyba vás může stát život,“ dodal. Všichni přítomní dostali nabídku krizové intervence. Stejně tak firma, která muže zaměstnávala, slíbila, že pokryje všechny náklady spojené s pohřbem.