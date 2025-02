Měsíc od tragického požáru v Mostě: Kdo to neprožil, neumí si to představit, vzkazuje otec jedné z obětí

Před měsícem se jeho dcera vydala do mostecké restaurace U Kojota. Domů se z ní ale už nikdy nevrátila a on jí teď se slzami v očích chodí k provizornímu pietnímu místu u podniku pokládat květinu. „Nejde to, moc to bolí,“ svěřil se České televizi se slzami v očích muž, který přišel o milovanou dceru.

Přiznává, že neštěstí rodinu semklo, ale vše je pro něj velmi náročné. „Je to hrozný. Kdo to neprožil, neumí si tu situaci představit,“ dodal jeden z pozůstalých. Přál by si, aby na místě v budoucnu vzniklo důstojné pietní místo, které by nebohé oběti tragédie symbolizovalo.

Provozovatel má policejního psychologa

Majitel objektu, ve kterém restaurace U Kojota vyhořela, nedoložil dokumenty potvrzující povolení k přístavbě. „Schůzka s majitelem objektu proběhla v pondělí na stavebním úřadě. Doklady na přístavbu nebyly doloženy. Bude ještě svolána další schůzka na stavebním úřadě s provozovatelem k upřesnění některých skutečností,“ uvedla počátkem týdne mluvčí města Most Klára Vydrová bez dalších podrobností.

Schůzka s provozovatelem by mohla mnohé objasnit. Pro Českou televizi promluvil i sám majitel nemovitosti Jan Bohuslav. Provozovatel restaurace U Kojota na tom dle jeho slov není moc dobře. „Je na tom špatně. Opravdu vám mohu říct, že na tom není dobře. Má k dispozici i policejního psychologa,“ přiznal Bohuslav.

Popálenou Lenku propustili z nemocnice

Mostecká restaurace U Kojota shořela v noci na neděli 12. ledna. Požár odhadem způsobil škodu sedm milionů korun. Kromě celkových sedmi obětí se zranilo i sedm lidí. Čtyři z nich stále zůstávají i po měsíci od neštěstí ve Vinohradské nemocnici. Před pár dny ji ale opustila Lenka. Tu plameny popálily na třiceti procentech těla.

„V rámci možností se mám dobře. Už jsem prošla tou transplantací, kdy mi brali ze stehna kůži a dávali mi ji na ruce, na lopatky,“ popsala před časem mladá žena. Známí pro ni před několika týdny založili sbírku, ve které dárci přispěli téměř milionem a čtvrt. Mimo to byla zřízena i obecní sbírka. Ta končí v pátek a zatím se v ní podařilo vybrat téměř 800 tisíc korun. Finální částku město následně ještě zdvojnásobí.

Poslední rozloučení s další obětí požáru v Mostě Jaroslavem (†59): Rebel měl plány, které už nestihl

Lenka se tak vrátila za svými dětmi, které od neštěstí v restauraci U Kojota neviděla. Nestihla se ale rozloučit s mámou Hankou (†59) a bratrem Petrem (†37), kteří se bohužel stali jedněmi z obětí požáru.