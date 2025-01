Poslední rozloučení s další obětí požáru v Mostě Jaroslavem (†59): Rebel měl plány, které už nestihl

Do mostecké restaurace U Kojota si 11. ledna zašel na pivo a ven už se kvůli požáru nedostal. Včera se přišli blízcí rozloučit s Jaroslavem J. (†59), kterému kvůli nehodě na ruce nikdo z přátel neřekl jinak než „Tříprsťák“.

„Pokud někdo potřeboval pomoci, tak Jára vždy, když mohl, tak pomohl,“ zaznělo včera na úvod v Kostelním hřbitově v Mostě, kam se blízcí přišli rozloučit s Jaroslavem J. Vysoký a na pohled drsně vypadající chlapík původem z Ústí měl spoustu kamarádu a do malé obřadní místnosti se jich včera na vmáčkla asi stovka. Dorazila i jeho přítelkyně a rodina.

„Jára miloval svoje děti, všechny bez výjimky a vnoučata. Miloval také svoji přítelkyni. A také pivo a jídlo, kde bylo hodně masa.“ Jaroslav J. měl rád zábavu a tak by ho potěšilo, že slzy tekoucí po tvářích smutečních hostů občas přehradil úsměv vyvolaný slovy, které zazněly nerozloučenou. „Kvůli pracovní nehodě přišel o dva prsty, a aby všichni věděli, jaký to byl srandista, nechal si na ruku vytetovat anglicky bylo nás pět.“

Když hrála skladba The Phantom of the Opera v podání metalové kapely Nightwish, každý si jistě vzpomněl na nějakou veselou historku, kterou s Járou alis tříprsťákem zažil. „Jára se neurážel, několikrát si z něj utahovali v hospodě, třeba když chtěl objednat pivo, ale Jára se všemu jen smál," zaznělo na pohřbu.

Požár mu zhatil plány

„Jára měl v plánu cestovat a v důchodu se odstěhovat z České republiky,“ zaznělo z úst řečníka. Ty plány mu bohužel zhatil tragický požár, který ho předčasně vytrhl z okruhu nejbližších „A ještě měl v plánu si do věku 60 let nechat přidělat hodně tetování.“

Do pěti minut

Záchranáři byli na místě neštěstí do pěti minut, i tak ale bohužel nezabránili tomu, aby plameny vzaly život sedmi návštěvníkům mostecké restaurace U Kojota včetně Jaroslava J. Dalších pět osob leží aktuálně na popáleninové klinice v pražských Vinohradech.