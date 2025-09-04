Bursa odešel z domu už v úterý 19. srpna. Když příbuzní jeho nepřítomnost policii ohlásili, rozhodli se po něm pátrat nejprve po vlastní ose. „V minulosti z domova už několikrát odešel, vždy se pak ale po nějakém čase sám vrátil domů,“ vysvětlil mluvčí policie David Chaloupka.
„Pohřešovaný je vysoký přibližně 180 cm a je hubené postavy. Má šedivé rovné vlasy a nosí hustý plnovous. Oblečení, ve kterém odešel, není známo. Pohřešovaný chodí mírně shrbený a při řeči mu je hůře rozumět. Je možné, že se vypravil do volného terénu a zabloudil,“ přidal popis mluvčí policie s tím, že jakékoliv informace přivítají policisté na lince 158.
VIDEO: Ztraceného seniora zapadlého v bahně našel policejní vrtulník.
Ztraceného seniora zapadlého v bahně našel policejní vrtulník. Policie ČR