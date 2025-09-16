Krásná influencerka sdílela znepokojivé video v klaunském líčení: Policie ji našla na pokraji smrti
Slavná mexická influencerka Marian Izaguirreová (23) podlehla v nemocnici vážným zdravotním komplikacím. Policie ji našla po týdnu pátrání v hotelu v Morelii v Mexiku, opuštěnou a zraněnou. Před zmizením vyděsila fanoušky znepokojivým videem na TikToku.
Marian rodina začala pohřešovat 1. září a policie okamžitě zahájila pátrání. 6. září pak byla influencerka nalezena ve velmi špatném stavu v hotelu v Morelii v Mexiku, kde několik dní přebývala. „Byla ošetřena záchranáři a následně převezená do nemocnice,“ uvedly úřady. Ty dále prohlásily, že budou pokračovat ve vyšetřování, aby se objasnily okolnosti jejího zmizení a hospitalizace.
Největší komunitu měla influencerka vybudovanou na platformě TikTok, sledovalo ji 4,1 milionu fanoušků. Věnovala se především módě a hudbě. Obě tyto záliby sdílela na sociálních sítích. Její poslední příspěvek byl zveřejněn dva dny před zmizením.
Bylo to krátké video, ve kterém měla výrazné líčení klauna, a v některých záběrech brečela. Otevírala ústa do textu písně, konkrétně do pasáže „všechna zaslíbení mé lásky půjdou s vámi. Proč odcházíte?“ To vystrašilo její fanoušky. Začali ji v komentářích prosit, ať na sebe dává pozor.
Dne 12. září, podle místního serveru El Financiero, v nemocnici podlehla svým zraněním a zemřela. V prohlášení úředníci uvedli, že se její rodina rozhodla darovat orgány, včetně kůže, rohovek, ledvin a kosterního svalstva.
Po její smrti vzdala hold Marianě spousta tvůrců a především fanoušků, kteří začali ve velkém komentovat její příspěvek s klaunským líčením. „Odpočívej v pokoji, Marian Izaguirreová, ztracený anděli,“ uvedl jeden z nich.
Guvernér Alfredo Ramírez Bedolla k případu dodal: „Probíhá vyšetřování. Vše nasvědčuje domácímu násilí, které ji přimělo k rozhodnutí opustit domov.“ Mexická prokuratura oznámila, že se případem zabývají specialisté pro odhalování trestných činů rodinného a genderového násilí, aby chránili práva oběti.
