Podvod majiteli luxusního sídla nevyšel: Pro 55 milionů si nechal zapálit vilu
Aby získali od pojišťovny 55 milionů, nechali si podpálit luxusní vilu v Moravičanech na Šumpersku. Za pojistný podvod hrozí manželům desetileté tresty.
Podle obžaloby si zapálení domu objednali před dvěma lety David C. (47) a jeho žena Yvona (54). Spolu s nimi čelí u olomouckého soudu obžalobě Jiří R. (50) a jeho žena Monika (49), kteří měli být pyromany. Odměnou jim mělo být 20 procent z pojistného plnění.
Aby měli alibi, odjeli David a Yvona 5. září 2023 na oslavu do Brna a Jiří R. se dal do práce. Do vily nanosil 15 kanystrů s benzinem a několik propanbutanových lahví. Příprava mu trvala čtyři hodiny. „Byl jsem z toho úplně vyfluslý,“ konstatoval u soudu Jiří R. a dodal: „Pak jsem to všechno zapálil.“ Plameny dům, pojištěný na 55 milionů korun, zničily. Zůstaly jen zdi z cihel a betonu. „Přišli jsme o bydlení, kus života a kus historie. Důležitější však je, že v domě nikdo nebyl a žijeme,“ napsala po požáru na sociální síti Yvona C.
Přestože luxusní dům byl pojištěn na 55 milionů, pojišťovna vyčíslila škodu jen na 35. A samozřejmě ji nevyplatila. Od počátku totiž bylo jasné, že objekt někdo zapálil úmyslně.
Fatální chyba
Po požáru bylo jen otázkou času, kdy vyšetřovatelé začnou Davida a Yvonu podezřívat. Hned při první domovní prohlídce našli zásadní usvědčující důkaz. V olomouckém bytě, kde manželé po požáru bydleli, objevili cennosti a osobní věci, které měly ve vile shořet.
Chlapi berou vinu na sebe
David C., který je v živnostenském rejstříku zapsán jako truhlář a podlahář, se včera u soudu přiznal. „Byl jsem organizátorem tohoto trestného činu,“ uvedl a dodal: „Napadlo mě, že bych se tak zbavil nemovitosti a dostal pojistné plnění. Hlavní bylo, aby o tom nikdo nevěděl, včetně našich manželek.“ K založení požáru se přiznal i Jiří R., přičemž i on včera tvrdil, že jeho žena, která ho do Moravičan přivezla a po požáru ho zase odvezla pryč, o ničem nevěděla.
V hlavě nasráno!