Celníci nechali dodávku převézt do kontrolní haly k prohlídce. „Mezi krabicemi, taškami a pytli se zbožím našli i balík obsahující štočky bankovek s nominální hodnotou 50 eur,“ uvedla mluvčí celní správy Lada Temňáková.

Po přepočítání šlo o více než pět tisíc bankovek v celkové hodnotě 250 850 eur (asi 6 milionů korun). Řidič se dušoval, že nejde o pravé bankovky, prý jsou určeny pro použití na tureckou svatbu pro tzv. „money gun“.

„Vzhledem k tomu, že bankovky měly standardní velikost, oboustranný potisk a běžným pohledem byly k nerozeznání od pravých, celníci je zadrželi," řekla mluvčí.

Přivolaní pracovníci České národní banky uvedli už při předběžném ohledání potvrdili, že se s největší pravděpodobností jedná o padělky, a nikoliv jen napodobeniny pro zábavu.

