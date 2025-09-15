Celníci nechali dodávku převézt do kontrolní haly k prohlídce. „Mezi krabicemi, taškami a pytli se zbožím našli i balík obsahující štočky bankovek s nominální hodnotou 50 eur,“ uvedla mluvčí celní správy Lada Temňáková.
Po přepočítání šlo o více než pět tisíc bankovek v celkové hodnotě 250 850 eur (asi 6 milionů korun). Řidič se dušoval, že nejde o pravé bankovky, prý jsou určeny pro použití na tureckou svatbu pro tzv. „money gun“.
Přivolaní pracovníci České národní banky uvedli už při předběžném ohledání potvrdili, že se s největší pravděpodobností jedná o padělky, a nikoliv jen napodobeniny pro zábavu.
Zátah na D2: Turci pašovali falešná eura za šest milionů korun Celní správa ČR