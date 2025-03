Šéf ČNB Michl guvernérem roku. Dostal prestižní ocenění, zaujal boj s inflací i zlatý poklad

Časopis vyzdvihl postup bankovní rady ČNB pod vedením Michla při boji s vysokou inflací v Česku. Upozornil zejména na to, že bankovní rada nepostupovala podle svého makroekonomického modelu, který doporučoval prudce zvýšit a následně prudce snížit úrokové sazby, ale přistoupila k dlouhodobému udržování základní úrokové sazby na sedmi procentech.

Michlova slova o boji s inflací

Tento přístup doprovázený posílením koruny podle časopisu přispěl k následnému rychlému zvolnění inflace.

„V době historicky vysoké inflace se Česká národní banka spojila v jedno a sama šla příkladem hodnot, které jsme očekávali od celé společnosti: zpomalit nadměrný růst peněz prostřednictvím disciplíny a odpovědného hospodaření. Měl jsem tu čest a odpovědnost řídit tento proces společně s celou bankovní radou. Skutečné vedení znamená činit dnes rozhodnutí, která chrání důvěru lidí, výsledky jejich práce a reálnou hodnotu úspor v budoucnosti,“ reagoval na prestižní ocenění Michl.

Petr Pavel na exkurzi v ČNB: S Michlem probral inflaci i ochranu spotřebitelů

Časopis rovněž ocenil Michlův přístup k hospodaření ČNB a ke správě jejích devizových rezerv. Upozornil na postupné snižování kumulované ztráty centrální banky snahou zvyšovat výnosnost devizových rezerv a snižovat jejich volatilitu, mimo jiné nákupem zlata.

Cílem 100 tun zlata v „českém pokladu“

ČNB za poslední dva roky nakoupila 39,2 tuny zlata, její zlaté rezervy ke konci roku 2024 činily 51,2 tuny.

Ještě v roce 2019 bylo v českých zásobách pouhách 8 tun. „V roce 2019 bylo v zásobě 8 tun, nejméně v historii. Zlato bylo rozprodáno. Ke konci roku 2024 ČNB měla v trezorech již 51,2 tuny. Cílem je mít v roce 2028 v devizových rezervách 100 tun zlata – a tento poklad ponechat pro příští generace,“ upozorňuje banka.

Podpora okamžitých plateb

Porotci také ocenili přístup guvernéra Michla k podpoře systému okamžitých plateb. „Díky aktivnímu přístupu ČNB se do něj podařilo zapojit již 90 % bank na českém trhu. Jejich klienti mohou platby odesílat i přijímat v reálném čase, během několika sekund. Tento krok výrazně zvýšil konkurenceschopnost a efektivitu českého finančního trhu a potvrdil pozici ČNB jako inovativního lídra v oblasti modernizace finanční infrastruktury země,“ uvádí ČNB v tiskové zprávě.

„V neposlední řadě si ocenění poroty získaly kroky ČNB při řešení insolvence Sberbank CZ. Klienti zkrachovalé Sberbank dostali zpět své peníze díky aktivní roli ČNB a kontrole procesu ve věřitelském výboru. Insolvenční řízení tak lze bez nadsázky označit za bezprecedentně nejlépe probíhající insolvenční řízení v historii. Klienti dosud získali 95 % zajištěných pohledávek, zbytek bude uhrazen po dořešení právních otázek,“ dodává ČNB.

Ceremoniál v Londýně a další ocenění

Michl, který je v čele centrální banky od července 2022, získal jako první guvernér ČNB ocenění od časopisu Central Banking.

Jiný odborný časopis The Banker v minulosti ocenil dva jeho předchůdce, Miroslava Singera a Jiřího Rusnoka. Singer získal ocenění Guvernér centrální banky v Evropě pro rok 2014 za devizové intervence proti koruně. Rusnok získal stejné ocenění za rok 2018 za způsob ukončení devizových intervencí bez tržních otřesů.

Michl přitom rovněž získal ocenění také od The Banker. „Když se Aleš Michl stal v létě 2022 guvernérem České národní banky, inflace ve východoevropské zemi dosahovala 18 procent. Ve svém prvním projevu k veřejnosti se zavázal, že toto číslo do dvou let sníží na cíl ČNB ve výši 2 %. Svůj slib dodržel – do února 2024 inflace skutečně klesla,“ uvedl časopis ohledně Michlova dalšího ocenění The Banker’s Central Banker of the Year for Europe.

Slavnostní ceremoniál v případě ocenění Michla od časopisu Central Banking se uskuteční 11. června v Londýně.